Online seznamování: Češi dbají na bezpečnost, přesto podvody stojí oběti tisíce korun

Zdroj: Dotekomanie

Seznamovací aplikace se staly běžnou součástí moderního randění, ale jejich používání s sebou nese i rizika. Průzkum společnosti Avast ukázal, že 45 % Čechů se na seznamkách pravidelně setkává s podezřelými profily a podvody. Průměrná finanční ztráta obětí podvodů dosahuje 47 245 Kč, přičemž někteří přišli až o 600 000 Kč. Přesto většina Čechů při online seznamování dbá na bezpečnost a chrání své soukromí.

Češi se rádi seznamují online, ale mají obavy

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Avast někdy použilo seznamovací aplikace 53 % Čechů. Více než čtvrtina uživatelů (26 %) by raději našla partnera online než offline, a dalších 37 % nemá jasné preference.

Zajímavé však je, že ačkoliv Češi považují seznamky za efektivní způsob hledání partnera, mají k nim nižší důvěru než k sociálním sítím. Například Instagram je podle 59 % Čechů bezpečnější než seznamovací aplikace, přičemž nejdůvěryhodnější aplikací mezi seznamkami je Badoo (46 %) a Tinder (44 %).

Jak se Češi chrání před podvody?

Bezpečnost při online seznamování je klíčová pro 94 % Čechů. Nejčastěji se chrání tím, že:

Neuvádějí citlivé informace ve svém profilu (46 %)

Nesdílí svou polohu (42 %)

Používají dvoufázové ověření (40 %)

Nastavují své profily jako soukromé (40 %)

Kromě toho přistupují Češi opatrně i k osobním setkáním. Až 86 % uživatelů seznamovacích aplikací by čekalo na první schůzku minimálně měsíc, než se s někým potkají naživo. Mladší generace ve věku 25–35 let je odvážnější – 32 % z nich by se s protějškem setkalo už po týdnu.

Ženy jsou v otázkách bezpečnosti obezřetnější než muži. Například 44 % žen informuje o plánované schůzce své blízké, zatímco u mužů je to jen 23 %. Stejně tak sdílí svou polohu během schůzky 36 % žen oproti pouhým 15 % mužů.

Kyberpodvody na vzestupu: jaké triky používají podvodníci?

Online seznamky se bohužel stávají také nástrojem kyberzločinců. Avast zaznamenal v roce 2024 o 40 % více podvodů v Česku než v roce 2023. Mezi nejčastější typy podvodů patří:

Catfishing (61 % případů) – podvodník se vydává za někoho jiného, aby získal důvěru oběti.

Romantický podvod (35 % případů) – podvodník předstírá romantický zájem a následně žádá peníze.

Falešné seznamovací sítě (35 % případů) – podvodné aplikace nebo weby sloužící ke krádeži osobních údajů.

Více než 65 % obětí přišlo v důsledku podvodu o peníze, přičemž průměrná ztráta činila 47 245 Kč. Kromě toho 54 % obětí ztratilo osobní údaje, například své jméno, telefonní číslo nebo e-mail.

Jak se bránit podvodům na seznamkách?

Bezpečný profil – Nezveřejňujte citlivé údaje jako bydliště, zaměstnání nebo telefonní číslo. Opatrně sdílejte informace o sobě, zvláště v začátcích komunikace.

Opatrnost při osobním setkání – schůzku plánujte na veřejném místě a informujte blízké. Můžete si dopředu zavolat s protějškem nebo si ověřit jeho přítomnost na sociálních sítích.

Pozor na podezřelé chování – pokud někdo žádá peníze, osobní údaje nebo přístupy k účtům, pravděpodobně se jedná o podvodníka. Pokud narazíte na podezřelý profil, nahlaste ho platformě.

Ačkoliv online seznamování nabízí mnoho příležitostí k nalezení životního partnera, přináší také bezpečnostní rizika. Češi jsou ve srovnání se zahraničím opatrnější, přesto se stále setkávají s podvodníky. Důležité je chránit své osobní údaje, ověřovat si protějšky a být obezřetný při sdílení citlivých informací.

Zdroj: Tisková zpráva, Avast



Domů Články Online seznamování: Češi dbají na bezpečnost, přesto podvody stojí oběti tisíce korun

Následující článek Google vydal Android 16 Beta 2 [aktualizováno] Předchozí článek O2 má nejrychlejší mobilní síť dle Ookla Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama