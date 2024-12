Fotka od tomekwalecki z Pixabay

To nej z uplynulého týdne #51 – DevFest, USB-C, levné tarify a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Dimensity 8400 je nový procesor pro vyšší střední třídu

Před několik měsíci společnost Mediatek představila nový procesor pro top modely a už tehdy se začalo spekulovat i dalším, který zamíří do vyšší střední třídy. Nakonec dnes došlo k uvedení novinky Dimensity 8400. [pokračování článku]

Honor Magic7 RSR Porsche Design představen

Před dvěma měsíci Honor představil své hlavní top modely Honor Magic7 Pro a Magic7 a až dnes došlo na uvedení nejlepší, nebo spíše nejvybavenější a nejdražší verze Honor Magic7 RSR Porsche Design. [pokračování článku]

Vivo Y29 5G je novinka se stereem a IP64

Vivo rozhodně nelení a i dnes představuje další mobil zapadající do základní třídy, byť má v něčem lepší specifikace. [pokračování článku]

Štědrý den 2024 u T-Mobile a Vodafone, data tak moc netáhnou

Každý rok mobilní operátoři zveřejňují statistiky provozu, prvně na Štědrý den 2024 a následně i na konec roku. První se nyní chlubí T-Mobile a hned za ním Vodafone. [pokračování článku]

xAI testuje samostatnou aplikaci Grok chatbota pro iOS

Muskova xAI testuje novou samostatnou aplikaci pro iOS, která přináší chatbota Grok uživatelům bez nutnoati mít účet na platformě X (dříve Twitter). Tento krok má rozšířit dostupnost chatbota a přinést nové možnosti pro uživatele. [pokračování článku]

Apple ve webových Mapách nabízí své Street View

Apple pokračuje v rozšiřování svých mapových služeb. Po červencovém spuštění beta verze Apple Maps pro web nyní společnost přidala funkci Look Around – neboli svou vlastní verzi Street View, které nabízí pohled na úrovni ulice. Funkce je dostupná v aplikaci Apple Mapy na zařízeních iPhone a iPad. [pokračování článku]

OnePlus Ace 5 a Ace 5 Pro oficiálně, u nás vyjdou jako OnePlus 13R

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy OnePlus vydávalo jeden mobil za rok, pak jednou za šest měsíců. To už je dávno pryč a dokonce jsme se dočkali strategie, kdy některé modely byly určeny jen pro čínský trh. To se změnilo relativně nedávno. Příkladem byla řada Ace, tedy mobily vyšší střední třídy. Ty se ale nakonec k nám také dostaly, jen tedy po jiným označením. To samé očekáváme i u dnešních novinek. [pokračování článku]

Oppo Pad 3 dostává nový název, vychází pod značkou OnePlus

Před měsícem byl představen tablet Oppo Pad 3, ale nyní byl znovu uveden, jen s jiným názvem. Tentokrát vychází pod značkou OnePlus v rámci představení nových mobilů a sluchátek. Ve specifikacích nedošlo ani na jednu změnu. Základní model má stejně nastavenou cenu, tedy necelých sedm tisíc korun bez daně a dalších poplatků. [pokračování článku]

Aktuálně zlevněné tarify u operátorů

Mobilní operátoři mají každou chvíli nějakou akci nebo limitovanou nabídku pro stávající i nové zákazníky. Každý z nich volí ale trochu jinou strategii a někdy je komplikovanější sledovat všechny akce. Samozřejmě se něco nabízí na webových stránkách a také mají speciální podpultové tarify, ale ty nějak nezveřejňují. [pokračování článku]

DevFest se vrací do České republiky

Pokud patříte mezi technologické nadšence a jste staršího data narození, možná si pamatujete Invex. Tento veletrh existoval od roku 1991 až do 2008. Sice akce proběhla v menší formě i v dalších letech, nic podobného se ale už neuskutečnilo. Naštěstí pro nadšence vznikla jiná akce nazvaná Devfest, která se konala od roku 2012. Bohužel zasáhla pandemie a poslední ročník se odehrál v roce 2021, ale jen v online podobě. Tehdejší akci komentoval Filip Goszler z GUG.cz následovně: [pokračování článku]

USB-C vládne všem, tedy z nařízení platné v EU

Některá nařízení v rámci EU nemusí hned dávat smysl, případně mohou být sporná. Mezi taková asi někteří řadí i to, které se týká jednotného konektoru pro nabíjení. Právě od dnešního dne musí většina zařízení mít jen USB-C konektor pro nabíjení. Informovali jsme vás o tom například v nedávném článku. [pokračování článku]

Podle nové studie iOS čelí více phishingovým útokům než Android

Kybernetická bezpečnost je stále aktuálnější téma, které rezonuje na všech frontách. Firmy se snaží uživatele edukovat v bezpečném používání zařízení připojených k internetu. Apple se díky svému proklamovanému přístupu k ochraně soukromí dlouhodobě těší pověsti bezpečné platformy. Přesto však nová studie ukazuje, že iOS je ve skutečnosti zranitelnější vůči phishingovým útokům než Android. [pokračování článku]

