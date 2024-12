Zdroj: OnePlus

Dnes společnost OnePlus představila své nejnovější smartphony, které k nám dorazí pod jiným označením, tedy aspoň jeden z nich. Kromě toho jsme se dočkali také nových sluchátek OnePlus Buds Ace 2.

OnePlus Ace 5 a Ace 5 Pro oficiálně, u nás vyjdou jako OnePlus 13R

Slušný základ

Nejnovější sluchátka OnePlus Buds Ace 2 zapadají do kategorie s ANC, tedy s aktivním potlačením okolního hluku. Na jedno nabití zvládnou 12 hodin, ve spojení s krabičkou pak 43 hodin, ale bez ANC. Jakmile si zapnete potlačení hluku, doba se zkracuje na 8 hodin, případně s krabičkou pak 28 hodin. Ve speciálním herním režimu s nízkou latencí a potlačením hluku sluchátka vydrží jen 6 hodin.

Samozřejmě i zde došlo na implementaci AI funkci, a to nejen u potlačení hluku, i v případě vylepšení audio výstupu jako takového. Sluchátka podporují prostorový zvuk a zesílené basy. O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.4 a nabízí se certifikace IP55, tedy jen v případě sluchátek. Chybí zde ale například bezdrátové nabíjení.

OnePlus Buds Ace 2 mají nastavenou cenu na 179 juanů, což je v přepočtu přibližně 600 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 800 Kč, ale na přesnou částku si musíme počkat. Pokud by se potvrdila, jednalo by se o velmi lákavá sluchátka.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články OnePlus Buds Ace 2 jsou nová levná sluchátka s ANC

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama