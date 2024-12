USB-C vládne všem, tedy z nařízení platné v EU

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některá nařízení v rámci EU nemusí hned dávat smysl, případně mohou být sporná. Mezi taková asi někteří řadí i to, které se týká jednotného konektoru pro nabíjení. Právě od dnešního dne musí většina zařízení mít jen USB-C konektor pro nabíjení. Informovali jsme vás o tom například v nedávném článku.

Jen USB-C?

Právě konektor USB-C byl vybrán jako jednotný standard pro nabíjení zařízení, ale zde je nutné si pamatovat, že je to jen konektor. Samotný přenosový protokol s tím ale neřeší, respektive zařízení může mít USB-C, ale nemusí podporovat rovnou nejnovější USB 4.0.V tomto případě jde hlavně o přenos energie. Je zde také pravidlo, že pokud zařízení potřebuje výkon 15 W nebo vyšší, musí podporovat standard USB Power Delivery.

Koncové uživatele to více méně ani moc nezasáhne, jelikož budou moci použít v podstatě jakoukoliv nabíječku splňující standardy. Má to ale svá úskalí. Například Apple do posledního dne prodával například iPhone SE. Sice je tento mobil stále uveden na oficiálních českých stránkách, tak už nejde zakoupit. Pokud tak někdo učinil včera, bude mu normálně doručen. Samozřejmě se dá ještě zakoupit v některých e-shopech.

Sice původní konektor microUSB vymizel z mobilů před nějakým časem, tak stále se používá jako levné řešení pro další elektroniku. Cenový rozdíl proti USB-C ale není nějak dramatický. Výhodou nového nařízení je bezesporu situace, kdy vám stačí jedna nabíječka pro mobil, sluchátka, tablet a případně další elektroniku. Povinnost u notebooků bude až od roku 2026, ale i tak se USB-C rozšiřuje i v této kategorii nyní.

Pokud jde o samotný standard pro nabíjení přes USB Power Delivery, tak již dnes jde dosáhnout na výkon 240 W, což dostačuje i těm nejvýkonnějším notebookům. Otázkou je, jak bude EU řešit situaci, kdy USB-C už bude zastaralé a nebude stačit. Na to si ale počkáme, jelikož zde zatím jakákoliv náhrada není.

