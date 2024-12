Google mění historii polohy v Mapách, na webu nebude dostupná

Zdroj: Google

Google se již nějakou dobu snaží informovat, že dojde k razantní změně ve sledování historie polohy. V minulosti představil funkce pro automatické mazání, kde se nabízelo několik možností, ale to zřejmě nestačilo. Do této chvíle jste mohli mít zapnutou historii polohy, přičemž data se ukládala do vašeho účtu a byla dostupná z jakéhokoliv zařízení, i z webu, pakliže jste byli přihlášeni. Pro některé se jednalo tak trochu o noční můru v oblasti zabezpečení. Google celý systém mění, což bude mít dopad na celou funkcionalitu.

Nově jen Časová osa

Celý systém ukládání polohy byl překopán v podstatě od základu. Samotná data o vaší poloze jsou nově ukládaná jen na vaše používané zařízení. To znamená, že pokud máte více mobilů nebo tabletů, kde používáte historii polohy, tak nově s časovou osou se nebudou informace kombinovat. Každé bude mít v sobě uloženou vlastní časovou osu. S tím také souvisí i upravování a mazání. Jakmile provedete změny na jednom zařízení, neprojeví se na druhém.

S tím bohužel souvisí ještě jedna věc. Vzhledem k tomu, že data nebudou dostupná pro Google, jiná zařízení a budou uložena jen na konkrétním zařízení, tak nebudou dostupná ve webovém prohlížeči. Dostanete se k nim jen přes aplikaci Google Mapy.

Vzhledem k tomu, že data zobrazovaná na časové ose pocházejí přímo z vašeho zařízení, nebude časová osa po přesunutí dat dostupná v Mapách na počítači.

Je zde ale stále možnost si nechat zálohovat časovou osu do cloudu, tedy do svého účtu. Ani v tomto případě nebude mít Google přístup k datům, jelikož bude vše zašifrované. Záloha v podstatě slouží pro přesun do nového zařízení, případně pro obnovení dat.

Nabízí se některé dodatečné funkce, v rámci kterých lze sdílet některé informace s Googlem, ale jde zejména o vylepšování funkcí. Můžete si také data smazat v daný den nebo v konkrétním rozsahu. Bohužel zde není nějaký nástroj pro rychlý export informací, aby si někdo mohl sesbírat data do jiné aplikace nebo něco podobného.

Sice se jedná o bezpečnostní novinku, která potěší mnoho uživatelů, na druhou stranu mnohé naštve, jelikož informace nebudou dostupné ani na webu. Google nějak nespěchá na nutnost změny nastavení. V podstatě se uživatelé musí rozhodnout do 9. června, jak se má nakládat s jejich daty kolem polohy. Pakliže uživatelé neudělají jakékoliv změny, přijdou o všechna data. Každý uživatel dostává v těchto dnech e-mail nebo notifikaci s upozorněním na změny.



