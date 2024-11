Obchod Play se chystá na příchod XR brýlí

Zdroj: Dotekománie

Google to již jednou zkusil s chytrými brýlemi, ale tento pokus moc dobře nevyšel, byť se jednalo o velmi dobrý nápad. Jednak hardware nebyl ještě tak daleko, a ostatně i služby, případně operační systém. V tuto chvíli existuje v segmentu chytrých brýlí mnoho společností, ale mezi tahouny můžeme zařadit firmy jako Meta a HTC. Apple naskočil na tento trend relativně nedávno, ale že by se mu nějak dařilo, to říci nemůžeme. I tak jde vidět, že se chystá nový rival.

Meta otřásla Applem, ten přehodnocuje svou strategii

Přípravy v Obchodě Play

Internetem létá hodně spekulací, a to včetně i těch, které zmiňují návrat Googlu na trh s chytrými brýlemi. Dokonce má spolupracovat se Samsungem na novém produktu, který by měl zapadat do kategorie XR brýlí. Takové zařízení by mělo kombinovat rozšířenou i virtuální realitu, stejně jako Apple Vision Pro nebo třeba Meta Orion.

Spekulace se ale poměrně často mění a dokud není nějaký bližší náznak, musí se brát s nadhledem a jen informativně. Redaktorům Android Authority se ale podařilo objevit v nejnovější verzi Obchodu Play části kódu, které naznačují začátek příprav na novou kategorii produktů. Jak můžete vidět níže, tak aplikace ukazuje nejen novou ikonu, ale také je zde informace o dostupnosti aplikace pro XR zařízení.

Google se tedy aktivně připravuje na příchod novinek, které budou nabízet systém postavený na Androidu a bude se jednat o chytré brýle. Sám asi nebude vyrábět takový produkt. Samsung by měl mít na starost výrobu a využije existující ekosystém. Právě ten je většinou problém vybudovat, jak ostatně zjistil i sám Apple. Nyní tedy máme spíše potvrzeno, že se chystají novinky, ale kdy budou uvedeny, to je zatím nejasné.

