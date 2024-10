Meta otřásla Applem, ten přehodnocuje svou strategii

Zdroj: Apple

Společnosti se vždy snaží najít nějakou novou kategorii produktů, které uspějí u zákazníků a vygenerují dostatečné zisky. V tuto chvíli jde vidět několik kategorii, které ještě nejsou běžné, ale časem mohou hrát velkou roli. Jednou z nich je samozřejmě segment zařízení s ohebnými displeji. Zde jde vidět postupný nárůst firem i produktů. Druhá kategorie náleží VR a AR, kde již bylo poměrně hodně pokusů, ale zatím jsme se nedočkali nějaké revoluce. I tak svitla naděje na kýžený produkt.

Orion jako svatý grál?

Známý technologický novinář Mark Gurman z Bloomberg, který se zaměřuje zejména Apple a má relativně přesné zdroje, informoval, že Apple začíná zvažovat, jestli jeho strategie s Vision Pro a levnějším modelem má smysl. Zde stojí připomenout, že samotné brýle stojí 3500 dolarů bez daně, jsou nepohodlné při delším nošení a počet aplikací zatím není moc velký.

Mark Gurman uvádí, že Vision Pro je spíše demonstrace technologií než jako komerční produkt. Apple ale nezvažuje změnu strategie jen tak. Skoro by se dalo říci, že se zalekl produktu Orion od společnosti Meta. Samotné brýle Meta Orion nejsou komerčním produktem. Mají nálepku prototypu, ale funkčního. Meta nemá v plánu zahájit prodej těchto brýlí, ale mohou být základem pro budoucí modely. Teoreticky by se první brýle založené na Orion mohly objevit do tří až pěti let.

Meta tak jen ukázala, na čem aktuálně pracuje, co bude vylepšovat a jaká budoucnost nás čeká. Samotné brýle Orion jsou velmi pokročilé, ale není to jediný produkt na trhu. Podobné modely najdeme u jiných firem, ale jsou větší, robustnější a některé specifikace nejsou tak daleko. Pokud ale Apple nezareaguje, mohl by mu opět ujet vlak. Stačí zmínit, že do segmentu ohebných zařízení teprve plánuje vstoupit a s AI začal se značným zpožděním.

Mark Gurman dodává, že zatím není jistí, co si Apple zvolí, ale bude muset něco udělat. Buď nabídne levnější Vision produkt nebo bude muset zahájit vývoj brýlí ve stylu Orion a předběhnout společnost Meta. Tak či onak, asi se můžeme těšit na konkurenční boj velkých společností.

Zdroje: bloomberg.com, gsmarena.com

