The ARK: AI zařízení pro případ apokalypsy

Umělá inteligence, nebo spíše AI, se dostává do mnoha služeb, aplikací a zařízení. Již jsme zde měli pár pokusů o vytvoření specializovaného zařízení pro uživatele, které nabízí AI funkce. Příkladem může být Humane Ai Pin, ale úspěch se nedostavil, hlavně kvůli vysoké ceně, omezeným možnostem a také kvůli neodladěnému hardwaru. Dále jsme zde měli levnější zařízení Rabbit R1, ale slibovalo něco, co nakonec nebylo součástí. Mezitím zde máme další pokus, za kterým stojí Jony Ive, ale na představení si musíme počkat.

Zatím zde nemáme AI zařízení pro koncové uživatele, které by bylo úspěšné, pokud tedy nepočítáme smartphony. Na druhou stranu se objevila novinka The Ark.

The Ark

Slovo Ark znamená v překladu Archa, což je v tomto případě hodně výstižné. Nečekejte, že toto robustní zařízení vám objedná jídlo, nezavolá vám taxi, ani neposlouží jako společník na dlouhé chvíle. The Ark je přímo konstruováno a vytvořeno pro případ přežití. Tvůrci doslova zmiňují, že v případě apokalypsy poslouží nejlépe.

The Ark je vytvořeno tak, aby odolalo všem podmínkám, dokonce je zde i box s ochrannou proti elektromagnetickému pulsu. Navíc jde nabíjet i pomocí solárních panelů, ale nechybí USB C konektor. Sice je konstruované pro používání bez internetu, i tak má integraci LoRa Mesh sítě pro komunikaci na vzdálenost až 10 km mezi zařízeními.

Zařízení v sobě obsahuje kompletní mapové podklady se zdroji vody a kryty. Také je zde k dispozici GPS. To ale není vše. V The Ark se nachází několik specializovaný vytrénovaných modelů pro přežití. Můžete se tedy zeptat na základní otázky jako rozdělání ohně, jak si něco vyrobit, až třeba po medicínské rady. V podstatě vše, co byste mohli potřebovat k přežití. Vzhledem k tomu, že se jedná o AI model, tak lze pokládat běžné otázky a zařízení se na ně pokusí odpovědět co nejlépe.

Bohužel oficiální stránky neobsahují kompletní specifikace. V tuto chvíli jsou spuštěny jen předobjednávky a první dodávka je naplánovaná na první polovinu roku 2025. Cena je nastavena na 499 dolarů, tedy cca 11 800 Kč bez daně a poplatků. Zatím tedy nedoporučujeme kupovat, ale na druhou stranu se jedná o zajímavé řešení a celkem zajímavý nápad.

Už jen při představě, že by se něco podobného mohlo vyskytovat v balících poslední pomoci, například při expedicích do odlehlých končin, tak by se mohlo jednat o úspěšný projekt. Možná právě vysoce specializovaná AI zařízení mají šanci na úspěch, než jen vytvoření dalšího AI gadgetu.

