Instagram: Další integrace Spotify

Možnost sdílet jakoukoliv skladbu do dočasného příběhu na Instagramu je zde již delší dobu, ostatně jsou podporovány i jiné platformy. Spotify a Instagram ale pokračují v užší spolupráci, z které mohou těžit hlavně uživatelé.

Instagram se také soustřeďuje na obsah doprovázený o hudbu. Ta se nově objevuje i u příspěvků, tedy běžných fotek. Pakliže se vám nějaký skladba líbí, tak jste si ji museli nechat vyhledat podle názvu, případně se nabízí nástroje třetích stran, které umí rozpoznat hudbu podle zvuku.

To už nebude potřeba provádět, tedy za jednoho předpokladu. Pakliže používáte Spotify, bude pro vás jednodušší si vyhledat nebo spíše zobrazit skladbu v této streamovací službě. Jak můžete vidět níže, tak na kartě skladby je nově k dispozici tlačítko, skrze které jde ložit skladbu na Spotify.

find a song on Instagram ➡️ save to your @Spotify 🎧 pic.twitter.com/dP0ycYR3rI

