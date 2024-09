Jony Ive pracuje na novém zařízení pro koncové uživatele

Jony Ive; Zdroj: The New York Times

Před pěti lety Jony Ive odešel z Applu a založil si vlastní společnost. Od té doby jakoby zmizel z mobilního průmyslu, ale ve svém oboru pokračoval ve své práci designéra. Nyní to vypadá tak, že by se mohl vrátit s novým zařízením pro uživatele.

Zaděláno na neúspěch?

Jony Ive je ve své podstatě legendou, jelikož dlouhou dobu udával designový směr samotné společnosti Apple. Na svém kontě má poměrně ikonická zařízení jako iMac G3, iPod a samozřejmě iPhone. Zařízení je ale více. Jony Ive po své odchodu z Applu pokračoval ve své práci designéra, ale nesoustřeďoval se na elektronická zařízení.

Nyní v rozhovoru pro The New York Times zmínil i jeho současnou spolupráci s OpenAI. Konkrétně má přímo spolupracovat se CEO firmy, Samem Altmanem. Konkrétně se má pracovat na uživatelském zařízení, které by mělo uživatelům nabídnout lepší využití pro AI, tedy umělou inteligenci. Nemělo by se jednat jen o smartphone, ale zařízení designované přesně pro AI a uživatele.

V tomto ohledu nás hned napadají zařízení jako Rabbit R1 nebo Humane Ai Pin. Zatímco první jmenované se soustředilo na doručení AI asistenta za relativně nízkou cenu, tak v případě Ai Pin se mělo jednat o designového pomocníka. V obou případech se ale nejednalo o úspěch, byť prvotní zájem byl velký. Jen zařízení nedoručila to, co slibovala.

Ačkoliv je Jony Ive legendou a OpenAI je úspěšnou společností dodávající své technologie i Applu, specifické AI zařízení nemusí mít úspěch. Muselo by nabídnout něco, co neumí doručit mobil s patřičným softwarem. Navíc bude hrát velkou roli i cena. Zatím ale nevíme, kdy novinka spatří světlo světa, ani nikdo neprozradil, co bude hlavní předností kromě AI funkcí.

