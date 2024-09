Zdroj: Dotekomanie.cz

Android 15 se dočkal svého představení, ale letos poprvé nové Pixely nedostaly nejnovější verzi systému. Místo toho se prodávají s loňskou verzí. To asi nebude problém, jelikož mají garantovanou podporu po dobu sedmi let. Sice je Android 15 k dispozici, ale zatím ani jedno zařízení nedostalo aktualizaci. Vše asi bude odstartováno v říjnu.

Android 15 vyšel ve stabilní verzi, nechť započnou závody v aktualizacích

Aktualizace na Android 15

Některé společnosti se chystají představit své nejnovější nadstavby, ale zatím ani jedna firma neodstartovala samotný aktualizační proces. Ani nejsou k dispozici jakékoliv plány, a to ani v případě Googlu. Ten zatím mlčí, ale začíná se spekulovat, kdy vydá Android 15 pro své Pixely.

Dle zdrojů by se tak mohlo stát 15. října, což je úterý. Standardně dochází k vydání v pondělí, ale právě na 14. října připadá svátek v USA. Navíc číslovka 15 ladí s verzí systému. První mobily s aktualizací na Android 15 tedy asi budou Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 a všechny doprovodné varianty.

Teoreticky je možné, že by nějaký výrobce mohl vydat Android 15 dříve, ale je to velmi nepravděpodobné. Očekáváme, že do konce roku se dočkají zejména top modely, až na začátku příštího roku se dostane na mobily střední třídy a té nejnižší. Pravděpodobně Samsung opět ukáže, že umí aktualizovat největší množství mobilů.

Zdroj: androidheadlines.com



Domů Články Aktualizace na Android 15 se asi rozběhnou v říjnu

Následující článek Tecno Spark 30 je novinka s IP64 Předchozí článek První únik přibližuje novinku Moto G75 Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama