Sharp uvádí zajímavé duo Aquos R9 a Wish 4

Japonská společnost Sharp v oblasti mobilních technologií šla proti proudu za každé situace. Ani u aktuálních novinek tomu rozhodně není jinak. Do produktové nabídky se právě teď dostává dvojice nesoucí název Aquos R9 a Aquos Wish 4. První jmenovaný nepochybně zaujme minimalistickým zpracováním. Za to druhý zástupce osloví především svojí jednoduchostí.

Skvělá vizitka

Sharp Aquos R9 disponuje 6,5palcovým displejem založeným na Pro IGZO OLED technologii. Díky ní podporuje až 240Hz obnovovací frekvencí a nabízí maximální jas 1 500 nitů. Hardwarová část patří čipsetu Snapdragon 7+ Gen 3 od Qualcommu, 12GB paměti RAM nebo 256GB internímu úložišti. Celkovou výdrž udává článek baterie o velikosti 5 000 mAh.

Zadní strana patří dvěma 50MPx objektivům fotoaparátu a za jejich vyladěním stojí oblíbená firma Leica. Dále vpředu najdete taktéž 50MPx selfie kamerku. Do výbavy lze ještě přidat operační systém Android 14, stereo reproduktory s Dolby Atmos či dvě certifikace odolnosti (IP68, MIL-STD-810H). Do obchodů vstoupí dvě barevné verze (bílá, zelená) za zatím neznámou cenu.

Pro nenáročné je připraven model Aquos Wish 4, kde čeká 6,6palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením. Pohonnou jednotku tvoří procesor Dimensity 700 od MediaTeku, 4GB paměť RAM či 64GB úložiště na uživatelská data. Záda mimochodem nesou jen jeden 50MPx fotoaparát a 5 000mAh baterii.

Seznam uzavírá 8MPx selfie kamerka, systém Android 14, dvě certifikace odolnosti – IP68, MIL-STD-810H. K dispozici budou tři barevná provedení – bílé, černé, modré. Oficiální prodej u obou zařízení se spustí až od poloviny července.

