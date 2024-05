Recenze Moto Buds+ aneb jak se povedl návrat vlastních sluchátek výrobce? [recenze]

Moto Buds+; zdroj: Dotekománie

Motorola letos představila nová sluchátka Moto Buds, která se liší jedním zásadním faktorem od všech předchozích. Tentokrát si je výrobce sám vyvinul a už se nejedná o prosté licencování. Motorola dokonce navázala spolupráci se značkou Bose pro zvukové vyladění. Pojďme se podívat, jak se sluchátkový návrat Motorole povedl v podobě vyššího modelu Moto Buds+.

Konstrukce

Motorola vsadila na klasickou konstrukci bezdrátových sluchátek, kde pouzdro nijak výrazně nevyčnívá z davu. Za mě se však jedná o příjemnou zaoblenou krabičku, která je poměrně kompaktní. Je vyrobena z plastu a klasické logo Motorola na těle mi přijde hliníkové. Pouzdro po měsíci používání při zmáčknutí mírně vrže, ale není to nic hrozného. Je to pravděpodobně důsledek konstrukce, jelikož se otevírá poměrně široké víko.

Designově sluchátka ničím nezaujmou, vypadají jako mraky jiných, speciálně v námi testované černé jsou vskutku obyčejná. Zakoupit je lze ještě v béžové Beach Sand barvě. Plast uvnitř pouzdra je poměrně měkký a po měsíci jsou na něm vidět mini škrábance pravděpodobně od nehtů, jak jsem jednotlivá sluchátka vyndaval.

Na pouzdru se pak nachází USB-C konektor pro nabíjení a také LED dioda s indikací stavu. Ta při nabíjení bliká oranžově, což je celkem rušivé. Ocenil bych buď jemné pulzování, nebo jen nepřetržité svícení. A když už jsme u nabíjení, nesmím opomenout zmínit, že tu máme také to bezdrátové.

Pochvalu výrobce zaslouží za integraci částečné voděodolnosti s certifikací IP54. Při běhu a pocení by zde tak neměl být problém.

Sluchátka samotná mi v uších drží skvěle i při větším pohybu a jsou pohodlná. Každý má nicméně trochu jiné uši, zde mi však přijde tvar poměrně standardní a troufám si tvrdit, že většině populace by mohla do uší dobře padnout.

Jedná se o špuntová sluchátka, přičemž ovládání bohužel není úplně ideální. Byl to právě Apple, který u svých špuntů (AirPods Pro) zavedl ovládání zmáčknutím stopičky reagující na tlak. Ono totiž klepat prstem na sluchátko u špuntů vůbec není příjemné. Bohužel přesto tak se Moto Buds+ ovládají. Musíte klepat. Přitom třeba nedávno testovaná levnější Nothing Ear (a) mají ovládání skrz tlak na stopičce.

Na jednotlivé poklepání si můžete nastavit celou řadu akcí, jako je pozastavení, přeskočení skladby, změna režimu, potlačení hluku a podobně. To je zase pozitivní.

Zvuk

Zvukový výstup je bohatý a čistý. Basy jsou dostatečné, pro někoho můžou být až příliš výrazné, ale dají se částečně utlumit v aplikaci. Velice potěšující zprávou je přítomnost potlačení okolního šumu/hluku alias noise cancelling.

To funguje skvěle a jednoznačně patří mezi to lepší v dané cenové kategorii. Moto Buds+ jsem testoval i v letadle a díky potlačení hluku to byl vlastně velmi příjemný let. To stejné se dá říct o metru, které je též velmi hlasité u nás v Praze. Jen jednou za čas, opravdu velmi málo často, sluchátka jakoby ztlumila potlačení a následně zase zesílila.

Párkrát se mi také stalo, že z nepochopitelného důvodu sluchátka nedetekovala moje uši a nechtěla spustit žádný režim potlačení hluku. V aplikaci bylo napsáno “nasaďte si obě sluchátka”, přitom jsem je měl nasazen a dobře. Tento maličký problém naštěstí vždy vyřešilo zandání do krabičky a opětovné nasazení.

Pro potlačení hluku jsou zde tři režimy – propustnost, adaptivní a potlačení hluku. Právě do metra se hodí mít vždy zapnutý potlačení hluku. Přepínání potlačení doprovází jemný tón, který je však pro všechny tři režimy příliš podobný, a tak občas nevíte, jaký máte režim.

Propojení

Pro pohodlné nastavení sluchátek a také jejich aktualizaci výrobce připravil aplikace Moto Buds. Ta je však bohužel dostupná pouze pro Android telefony, čímž výrobce zásadně snižuje komfort používání na iOS. S iPhonem si tak třeba nenastavíte ekvalizér nebo neprovedete aktualizaci.

Nicméně rozumím, že sluchátka jsou primárně určena pro Android Motorola telefony. Testování probíhalo právě s Motorolou Edge 50 Pro (recenze), Pixelem 8 Pro (recenze) a také iPhonem 15 Pro (recenze). Na všech telefonech bylo propojení přes Bluetooth 5.3 bezproblémové. Android aplikace také funguje skvěle.

Zhodnocení

Moto Buds+ jsou po dlouhé době sluchátka, která si Motorola sama vyvinula a nelepí na ně jen svoji nálepku. A rovnou si přizvala k vývoji společnost Bose, což musím pochválit. Zvukový výstup je skvělý, ač basovější. Potlačení hluku je silné i v letadle. Líbí se mi přítomnost bezdrátového nabíjení, to se vždycky hodí.

Aplikace Moto Buds pro Android je povedená a přehledná, bohužel existuje jen pro systém Android. Nelíbí se mi také ovládání poklepáním na sluchátka, není to příjemné pro uši, nicméně zvyknete si. Plast pouzdra nepůsobí úplně luxusním dojmem. Celkově však za cenu 3 790 Kč se jedná o skvělá sluchátka a doporučil bych je minimálně zvážit.

Klady

Solidní zvukový výstup

Kvalitní noise cancelling

Bezdrátové nabíjení

Zápory

Aplikace Moto Buds není pro iOS

Ovládání klepáním není příjemné pro uši



