Motorola Edge 50 Pro – designový sympaťák [recenze]

Motorola Edge 50 Pro

Motorola letos představila tři modely řady Edge 50 a všechny se chystají i na český trh. My se v dnešní recenzi podíváme na model prostřední, tedy Motorolu Edge 50 Pro. Ta spadá do vyšší střední třídy a zaujme designem s veganskou kůží, voděodolností, 125W nabíjením nebo bezdrátovým nabíjením. Jaká je novinka v praxi? Na to se dnes zaměříme.

Konstrukce

Motorola letos posunula design a konstrukci zase o kousek dále. Hned po uchopení mě mile překvapilo, jak dobře telefon padne do ruky. Díky zádům z veganské kůže je pak opravdu příjemný na dotek. A pokud se vám měkká záda z umělé kůže nelíbí, můžete sáhnout také po šedobílé variantě Mazzuchelli. Ta má záda vyráběná ručně a každý telefon má unikátní vzor.

Jakkoliv někteří výrobci už nadobro opouští zaoblený přední panel, Motorola si jej nechává a za mě to stále vypadá skvěle. Stejně jako předchůdce je telefon poměrně úzký a vysoký díky poměru stran displeje 20:9. To za mě také zpříjemňuje držení v ruce čemuž pomáhá též nižší hmotnost 186 gramů. Rám je přitom stále hliníkový a netrpěla ani baterka, která má stále solidních 4500 mAh.

Chválím, jak se povedlo výrobci integrovat do těla modul fotoaparátu. Už to není tak vystouplý modul a přechází z rámečku, trochu mi jeho řešení připomíná Galaxy S21.

Přesto vše zaoblený panel nevyhovuje každému a zmíním, že telefon třeba jako by z oka vypadl loňské Motorole Edge 40 Neo či jiným předchozím modelům.

Edge 50 Pro je telefon voděodolný s certifikací IP68, což u telefonu s cenovkou 17,5 tisíce by se dalo považovat už za samozřejmost. Co tak samozřejmé úplně není, je přítomnost bezdrátového nabíjení na zádech. To kvituji.

Čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji a je optická. V praxi funguje rychle a spolehlivě. Jen je umístěna poměrně nízko. Máme tu také stereo reproduktory, které hrají dobře a hlasitě.

V balení pak dostanete také jednoduché plastové fialové pouzdro, které je fajn. Já ho ale nepoužíval, protože je velká škoda přijít o jinak velmi příjemný povrch zad telefonu. Nesmím pak zapomenout zmínit fakt, že krabička je navoněná a za mě bych se bez toho rozhodně obešel. Vůně je to totiž poměrně intenzivní a zůstane vám od ní chvilku navoněná i nabíječka a telefon.

Displej

Zobrazovací pOLED panel s úhlopříčkou 6,67 palce nabízí maximální jas 2000 nitů v HDR peaku. Viditelnost na slunci je skvělá a skoro srovnatelná s top modely.

Výchozí režim barev je nastavená na živý, kdy je na můj vkus displej až příliš saturovaný. K dispozici jsou naštěstí nastavení na přirozené a zářivé barvy. První možnost je podle mě až příliš mdlá, proto je za mě ideální volbou kompromis v podobě zářivého nastavení.

Hardware

Uvnitř tepe Snapdragon 7 Gen 3 doplněný o 12 GB operační paměti. Tento procesor se obvykle objevuje spíš u levnějších modelů než dnes testovaná Motorola.

Úložiště v Česku prodávané verzi nabízí kapacitu 512 GB, jiné úložiště nyní nebude k dispozici. Zde je nutné upozornit na pomalejší typ úložiště UFS 2.2. Paradoxně měl předchůdce Edge 40 Pro rychlejší úložiště UFS 4.0 stejně jako nabízel výkonnější řadu Snapdragon 8. Pokud jsem provedl benchmarky, tak například v Geekbench 6 telefon získává jen mírně vyšší skóre než Snapdragon 778G nebo novější Dimensity 7030 (který je třeba v Motorole Edge 40 Neo s poloviční cenovkou).

Systém běhá svižně kromě chodu fotoaparátu, ten se bohužel při focení občas zadýchává a mírně trhá. Zpracování fotek po pořízení také trvá poměrně dlouho. A i samotný systém se jednou za čas maličko trhne, třeba stahování notifikační lišty. Zde by si telefon rozhodně zasloužil ještě nějakou optimalizaci.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů (1.5K), 10-bit pOLED, 144Hz, až 2000 nitů, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

8/12 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256 GB UFS 2.2

Android 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, 120° 10 MPx, 3x telefoto přední – 50 MPx

USB Type-C Audio, stereo, Dolby Atmos

IP68

5G SA/NSA (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161,23 × 72,4 × 8,19 mm; 186 gramů

baterie: 4500 mAh + 125W USB C, 50W bezdrátově

Výdrž baterie

Velice mě potěšilo, že výrobce jako jeden z posledních dává do balení adaptér do zásuvky, a ne jen tak ledajaký. Máme tu rovnou 125W adaptér, což je zároveň výkon, jaký novinka podporuje. Motorolu Edge 50 dostanete z 5 procent na na 70 procent za 10 minut, což je vskutku impozantní. Na plných 100 procent to pak trvá 20 minut. Jen je třeba upozornit, že tuto turbo rychlost dobíjení je nutné v nastavení zapnout.

Fotoaparát

Na zádech máme celkem tři snímače, z čehož všechny tři dávají smysl – je tu 13MPx ultra širokoúhlý snímač, 50MPx hlavní snímač a 10MPx teleobjektiv s trojnásobným přiblížením.

Při focení máte na výběr z dvou barevných režimů – automatické vylepšení a přirozený. Při zvolení prvního režimu trvá následné zpracování fotky několik sekund, což je občas otravné, a nevím, zda za to může pomalejší úložiště, pomalejší čip nebo jen nedokonalá optimalizace. Každopádně rozdíl mezi těmito režimy není nijak výrazný, přičemž režim s vylepšením má o něco saturovanější barvy a světlejší stíny. Příklad bez vylepšení a s ním můžete vidět níže.

Trhanější prostředí fotoaparátu už jsem zmiňoval, narazil jsem ale také na další nedostatek. Pokud fotíte několik fotek za sebou, telefon třeba už u třetího snímku vynechá HDR a automatické vylepšení. Fotku prostě nechá bez toho. Pevně doufám, že to bude ještě v aktualizacích opraveno.

V noci je výsledná kvalita hlavního snímače velice solidní, ultra širokoúhlý na tom pak naopak není nejlépe a trpí také odlišnými barvami a snímky jsou až příliš měkké a neostré.

Kvalita nahrávaného 4K videa není zvlášť oslňující pokud přihlédneme k cenovce 17,5 tisíce korun. Nepříjemnou vlastností je zde také fakt, že zvuk bere při nahrávání video z mikrofonu vespodu vedle USB-C konektoru. Několikrát se mi stalo, že jsem si tento mikrofon omylem zakryl nebo do něj nějak bouchnul a zvuk videa tak není úplně nejlepší.

Software

Operační systém Android 14 dostal letos novou verzi nadstavby Hello UX, která přináší jemný facelift. Například notifikační lišta je nově průhledná a potěší široké možnosti přizpůsobení vzhledu. Nadstavba celkově není tak masivní a blíží se čistému Androidu. Překvapilo mě, že notifikační lištu si můžete přepnout také do vzhledu inspirované iOS/MIUI.

Co mě potěšilo, je menší množství aplikací třetích stran – je zde předinstalovaný jen LinkedIn, Facebook a Opera. Pak je zde nalezneme také několik Motorola aplikací. Moto Connect pro připojení externí obrazovky přes Miracast či Chromecast, Moto Secure na hlídání zabezpečení.

Zaujala mě aplikace Moto unplugged, která vám omezí oznámení a aplikace. Je to takový klidový režim, kdy se omezí funkce vašeho telefonu na minimum, abyste si užili klid. Dále je v telefonu aplikace a režim Ready For, což je taková obdoba Samsung DeX.

V době psaní recenze (konec dubna) měl telefon bezpečnostní záplatu z března 2024. Výrobce slibuje celkem tři velké aktualizace a čtyři roky bezpečnostních záplat. To je celkem průměrné.

Zhodnocení

Motorola Edge 50 Pro je sympaťák. Skvěle padne do ruky a díky zaoblení a zádům z veganské kůže je příjemný na dotek. Pochválit musím displej, bleskurychlé nabíjení s adaptérem v balení, bezdrátové nabíjení nebo pěknou nadstavbu Hello UX. Fotoaparát podává solidní výsledky, ačkoliv jsem už viděl lepší fotomobily.

Naopak mezi slabší stránky patří na svoji cenovku slabší procesor a nedokonalá optimalizace prostředí fotoaparátu. Nový model pak přichází s cenovkou 17 600 Kč, což si myslím, že výbavě neodpovídá. Osobně bych třeba mnohem radši sáhl po podobně výkonné Motorole Edge 40 Neo, která nabízí za mě dokonce lepší optimalizaci a stojí polovinu. Designem je přitom téměř stejná a jen se musíte obejít bez bezdrátového nabíjení, kovového rámu a přežít horší vibrace. A nebo se poohlédnout po jakékoliv jiné vyšší střední třídě.

Edge 50 Pro tak vůbec není špatný telefon, ale jeho cenovka je příliš vysoká. Až poklesne o pár tisícovek, a výrobce zoptimalizuje systém v čele s fotoaparátem, bude se jednat o skvělou volbu.

Klady

Sympatický elegantní design s umělou kůží

Krásný jasný displej

Turbonabíjení se 125W adaptérem v balení

Lehký a tenký

Režim Ready For

Teleobjektiv

Zápory

Nedokonalá optimalizace prostředí fotoaparátu

Příliš navoněná krabička

Vysoká cenovka vzhledem k výbavě

