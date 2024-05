ChatGPT na mobilu bez přihlašování – už brzy?

Zdroj: androidauthority

Příchod ChatGPT bezesporu způsobil revoluci v tom, jakým způsobem lidé používají vyhledávání na internetu. Díky společnosti OpenAI a jejímu chatbotu má v podstatě kdokoliv svého vlastního digitálního asistenta stále po ruce. Pro jeho používání je ovšem třeba být přihlášen ke svému ChatGPT účtu, ať už prostřednictvím e-mailu, účtu Google či Apple ID. To by se ovšem brzy mohlo (a mělo) změnit.

Základní funkce i bez přihlášení

Nejnovější beta verze ChatGPT pro systém Android umožňuje uživatelům okamžitě začít komunikovat s chatbotem, aniž by bylo nutné se nejprve přihlašovat do aplikace. Možnosti bez přihlášení jsou ovšem do značné míry omezené. Pokud chce uživatel využít celou šíři služeb, které ChatGPT poskytuje, bude třeba se přihlásit (či registrovat).

Společnost OpenAI minulý měsíc oznámila, že bude možné ChatGPT používat na mobilních telefonech okamžitě, bez nutnosti přihlášení či registrace ke službě. Uživatel vystupující pod přezdívkou AssembleDebug poté upozornil na to, že ChatGPT v1.2024.136 (beta) pro Android umožňuje začít komunikovat s chatbotem, aniž by byl vyžadován účet.

Tato změna je v souladu s oznámením publikovaným samotnou OpenAI, takže se dá předpokládat, že příští stabilní verze aplikace ChatGPT umožní okamžité používání, a to bez nutnosti vytvoření účtu či přihlášení k němu – a to jak na platformě iOS, tak i Android. Vnímáme to jako další (a důležitý) krok k další popularizaci ChatGPT jako náhrady klasického vyhledávače, protože odstraňuje překážku, která velké množství běžných uživatelů odradila od používání tohoto chatbota.

Důležitá poznámka: bez přihlášení je celá řada funkcí ChatGPT omezena či nepřístupná, mezi ně patří například možnost prohlížení a ukládání historie chatů či jejich sdílení.

Nahrávání obrázků do chatbota

Po upgradu na ChatGPT-4o je možné nahrávání obrázků, ovšem pouze po přihlášení. Pro uživatele přihlášené v bezplatném režimu je počet nahraných obrázků poměrně omezený, takže se doporučuje příliš s nimi neplýtvat – zvláště proto, že doba potřebná k resetování počítadla nahraných obrázků je až 48 hodin.

Zdroj: androidauthority.com

