Fototest Pixel 8 Pro vs. iPhone 15 Pro [fototest]

Nedávno jsme dotestovali Pixel 8 Pro (recenze) a tak nám v redakci nedalo neporovnat jeho fotoaparát s top modelem od Applu a to iPhonem 15 Pro (recenze). Pojďme se tak podívat, který z těchto modelů fotí lépe a jaké jsou mezi snímky rozdíly.

Fotí lépe Pixel 8 Pro nebo iPhone 15 Pro?

Pixel 8 Pro nabízí hlavní 50MPx snímač se clonou f/1.7, ohniskem 25 mm a velikostí snímače 1/1,31 palce. Apple iPhone 15 Pro je na tom velmi podobně, nabízí 48 MPx snímač se clonou f/1.8, ohniskem 24 mm a velikostí snímače 1/1,28 palce. Ultra širokoúhlý snímač je pak na Pixel 48MPx, zatímco iPhone má jen 12 MPx. Oba telefony mají také teleobjektiv, jelikož však nemáme k dispozici model Pro Max, který má také 5násobný teleobjektiv jako Pixel, nebudu jeho výkon porovnávat. Není fér srovnávat 3x teleobjektiv s 5x teleobjektivem.

Hlavní snímač

Výsledky ve dne i v noci jsou u hlavního snímače velmi podobné. Mírně se liší barevné podání, kde Pixel má fotky více do růžového nádechu, zatímco iPhone naopak takové zelenější. To platí speciálně pokud je zataženo, pokud svítí slunce, volí iPhone vyvážení bílé do teplejších odstínů. Jinak mě však překvapilo, že úroveň detailů je téměř identická na obou telefonech.

Pixel 8 Pro (vlevo) vs. iPhone 15 Pro (vpravo)

Občas mi pak přišlo, že Pixel tolik nepřisvětluje stíny jako na fotce výše a níže. Výsledkem je tak fotka, která působí tmavším dojmem.

V noci jsem byl velice překvapen, jak je výkon obou fotoaparátů srovnatelný. Oba telefony fotí téměř stejně až na malé rozdíly jako je třeba o maličko výraznější „lens flare“ efekt na iPhone.

Skoro v úplné tmě byly foceny snímky níže a zde iPhone volí opět trochu teplejší odstíny. Úroveň detailů či HDR je opět velmi podobné.

Ultra širokoúhlý snímač

Co se týče barevného podání, tak pro ultra širokoúhlý snímač platí to samé, co pro ten hlavní.

Pixel 8 Pro (vlevo) vs. iPhone 15 Pro (vpravo)

V noci je však úroveň detailů na ultrawide u iPhone mírně horší. Fotky nejsou tak prosvětlené na krajích a třeba na fotce níže už se v pravém dolním rohu ztrácí a rozplývá textura dlažby. Zde je však jeden podstatný rozdíl – Pixel má lepší 48MPx snímač, zatímco iPhone má jen 12 MPx.

Ultra širokoúhlý snímač noc; zdroj: Dotekománie

Celkově mě osobně překvapilo, jak podobně oba telefony fotí. Pokud se rozhodujete mezi jedním či druhým, pravděpodobně nešlápnete vedle. Oba podávají skvělé konzistentní výsledky.



