Samsung uvede první várku ohebných novinek v červenci, pokračování bude v lednu

Už jsme zde měli poměrně hodně úniků a neoficiálních renderů kolem nadcházejících ohebných mobilů od Samsungu. Nyní očekáváme oficiálnější materiály před samotným uvedením. Samsung ale asi trochu změní svou strategii.

Více zařízení Galaxy Z

Kromě spekulací kolem příchodu Galaxy Z Flip6 a Fold6 se objevují náznaky, že bychom se měli dočkat i FE variant, ale v poslední době se objevilo několik náznaků, že Samsung přehodnocuje svou strategii. Tak či onak, spekulace hovoří, že by v červenci mělo dojít k představení standardní generace obou typů. Sice si musíme počkat na oficiální potvrzení, ale je možné, že se událost odehraje 10. července.

Mezitím se objevují náznaky, že by zde mohlo být ještě jedno zařízení. Konkrétně se mluví o dvou názvech – Samsung Galaxy Z Fold6 Slim a Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra. Ještě není jasné, co si Samsung zvolí, ale mělo by se jednat o největší zařízení v celé linii. Novinka má vycházet z verze Fold, ale bude tenčí a asi i nabídne větší úhlopříčky displejů. Na druhou stranu zde bude chybět jakákoliv podpora pro stylus.

Toto zařízení se ale neobjeví společně s Galaxy Z Flip6 a Fold6. Ross Young, CEO DSCC (Display Supply Chain Consultants), uvádí, že tato novinka přijde až s novou generací Galaxy S25. K uvedení tedy asi dojde v lednu dalšího roku.

