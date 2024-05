Gmail upravuje automatické řazení e-mailů do kategorií, změna se dotkne Aktualizací

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google zavedl do své služby Gmail asi jednu z nejlepších funkcí, možnost odebrání odběru. Už nyní byste měli vidět nové tlačítko pro odhlášení odběru nejen u webové verze, ale také v aplikacích pro mobily. Rozhodně zjednodušuje správu, ale nyní zde máme jinou změnu, která se dotkne řazení do kategorií.

Méně důležité do Aktualizací

Společnost provedla test, v rámci kterého ovlivnila chování automatického rozřazování e-mailů do kategorií. Změny se dotýkají kategorie Aktualizace, kam zamíří více příchozí pošty. Google v podstatě rozšířil své filtry a nově budou zařazeny do této kategorie takové zprávy, které nepotřebují vaši okamžitou pozornost.

To zní trochu zlověstně, ale mělo by se to dotýkat zejména potvrzení o vytvoření účtu na nějaké webové stránce, automatické výpisy a cokoliv, co by mohlo mít charakter automatické odpovědi nebo reakce. Ke spuštění zatím nedošlo globálně. Jakmile bude novinka u vašeho účtu, tak se vám zobrazí informace přímo na hlavní obrazovce.

Jakmile Google spustí novinku, bude na vašem účtu ihned aktivovaná. Pokud ji ale nebudete chtít, bude možné ji deaktivovat v nastavení služby.

