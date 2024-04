Instagram pracuje na novém kanálu Reels, který kombinuje zájmy vaše a vašich přátel

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram zkoumá novou funkci nazvanou Blend, která by vám a vašemu příteli doporučovala krátká videa Reels na základě videí, která jste vzájemně sdíleli a také na základě vašich individuálních zájmů. Tuto funkci odhalil reverzní inženýr Alessandro Paluzzi, a Instagram potvrdil serveru TechCrunch, že funkci Blend testuje interně, ale veřejně ji zatím nezačal zkoušet.

Je dost možné, že funkce Blend nikdy nespatří světlo světa, ale i tak je zajímavé se dozvídat o nápadech, se kterými si Instagram pohrává. Zatím společnost neprozradila více podrobností o tom, jak bude Blend fungovat. nicméně se zdá, že uživatelé Instagramu a jeden z jejich nejlepších přátel budou objevovat nové Reels společně, místo aby jeden z nich našel video, které se mu líbí, a poslal ho druhému přes zprávy. Bylo by logické, kdyby Blend obsahoval indikátor, že druhá osoba již určitý Reel viděla, aby si o něm oba lidé, kteří mají přístup ke kanálu, mohli začít povídat.

Tato nová funkce by mohla Instagramu poskytnout výhodu oproti TikToku, který žádnou podobnou funkci nemá. Instagram neustále pracuje na nových funkcích a vylepšeních, které mají za cíl zlepšit uživatelský zážitek a udržet si konkurenceschopnost na trhu sociálních médií. I když se všechny tyto funkce nedostanou do veřejného testování nebo nakonec do finální verze aplikace, vývoj nových nápadů a experimentování s nimi je nezbytnou součástí strategie Instagramu.

