Samsung Galaxy Ring – první dojmy [video]

Galaxy Ring; zdroj: Dotekománie

Samsung na veletrhu MWC poprvé ukázal veřejnosti svůj nový chytrý prstek Galaxy Ring. Ten byl poprvé zmíněn už v lednu při představení řady Galaxy S24. My jsme si nový prsten mohli prohlédnout a tak vám přinášíme naše dojmy a video.

Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring byl na výstavišti bohužel schován ve skleněné vitríně a tak jsme si ho nemohli vyzkoušet. Ono i samotný výrobce je zatím poměrně tajemný ohledně jeho funkcí. Zatím se prý jedná o prototyp, přičemž finální prsten má dorazit později tento rok.

Pár detailů jsme se ale přeci jen dozvěděli. Galaxy Ring bude dostupný ve třech barvách – zlaté, stříbrné a černé a v devíti velikostech. Sednout by tak mohl každému. Prsten by měl mít senzor tepu a bude umět měřit tzv. skóre vitality, které Samsung připravuje. To se ale dostane i do jeho chytrých hodinek. Samotný prsten by měl vydržet na jedno nabití přibližně 9 dnů, ale to bude záviset na používání, respektive frekvenci měření.

Samsung tak buduje konkurenci pro Oura Ring. My se tak těšíme, jaké funkce finální Galaxy Ring nabídne a také jaká bude jeho cenovka.

Video

Předchozí článek Meizu 21 Pro je poslední novinka od tohoto výrobce Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama