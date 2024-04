Youtube testuje odvážnou změnu vzhledu

Zdroj: Youtube

Aplikace a služby se vyvíjí, a to nejen z pohledu možností a funkcí. Sem tam se dočkáme designové úpravy, případně kompletně nového vzhledu. Čím je služba známější, tím jsou tyto kroky rizikovější, jelikož se málokdy designéři trefí do vkusu každého. Youtube začíná testovat jednu změnu, ale nevypadá to, že by skupina odpůrců byla malá.

Youtube v novém?

Asi byste si řekli, že se toho nedá na Youtube moc co změnit, ale i tak si společnost našla způsob, nebo spíše design, který se zatím setkává s velkou kritikou. Jak můžete vidět na obrázku níže, video sice zůstalo v menším rozměru na svém místě, ale pod ním již nenajdete název, informace, tlačítka a komentáře. Celá tato sekce se přesunula na pravou stranu.

Jakmile si ale nastavíte větší velikost videa, tak sice sekce zůstane na svém místě, ale bude pod videem vpravo. V podstatě se hodně upozadí. Pokud by se to týkalo informací kolem videa a tlačítek, ještě by se to dalo zkousnout, ale sekce s komentáři je v obou případech velmi malá a možná méně přehledná.

Pod videem ale nezůstal prázdný prostor. Nachází se zde další videa, doporučená nebo od jiných kanálů, které uživatel odebírá. Youtube testuje pár grafickýh modifikací, ale všechny vychází ze stejného rozložení.

Nová podoba se zatím testuje a podle reakcí uživatelů by ji Youtube neměl nasazovat. Byl by to krok špatným směrem, byť jeho záměr je jasné. Dát více prostoru dalšímu obsahu místo komentářové sekce.

Zdroje: threads.net, 9to5google.com, androidheadlines.com

Následující článek I Black Shark chystá vlastní chytrý prsten Předchozí článek T-Mobile měl velký výpadek mobilní sítě [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama