Apple pracuje na svém chytrém prstenu, hodlá zatopit konkurenci?

Trh s chytrými nositelnými zařízeními roste neustále rychlejším tempem, což je patrné ze stále rostoucího zájmu spotřebitelů o sledování svého zdraví a aktivit. V této době, kdy trhu dominuje chytrá nositelná elektronika, se stále více prosazuje nový trend v podobě chytrých prstenů.

Chytrý prsten od Applu již brzy?

Apple, který je dlouhodobě uznáván za svou inovativnost v oblasti nositelných technologií, pravděpodobně brzy vstoupí na trh s chytrými prsteny. Zdroje naznačují, že Apple již několik let zkoumá koncept chytrého prstenu a nyní, v době, kdy Samsung chystá uvedení svého Galaxy Ring, se zdá, že Apple urychluje vývoj vlastního nositelného zařízení tohoto druhu. Tento krok by mohl být právě reakcí na rostoucí trh a také blížící se představení prstenu od Samsungu.

Chytrý prsten od Apple by se pravděpodobně zaměřil na monitorování zdravotního stavu, sledování klíčových biologických údajů, jako jsou srdeční tep, hladina kyslíku v krvi a tělesná teplota, a mohl by také nabídnout funkce sledování spánku, nebo bezkontaktní platby. Úzká integrace s iOS a dalšími zařízeními Apple, včetně synchronizace s Apple Health, by z chytrého prstenu dělala velice užitečný doplněk. Důležitým aspektem by byla i dlouhá výdrž baterie, díky které by mohl být prsten nošen bez nutnosti častého nabíjení.

Na druhé straně Samsung, s jeho Galaxy Ring, se zdá být připraven obsadit první místo na trhu chytrých prstenů. Toto zařízení by mělo nabídnout funkce jako monitorování krevního oběhu, měření EKG, sledování spánku a možnost bezdrátového ovládání zařízení a platby. Samsung plánuje představit svůj chytrý prsten na akci Unpacked v druhé polovině července, což naznačuje, že masová výroba by mohla začít již ve druhém čtvrtletí.

Zpráva také poukazuje na to, že Apple může koordinovat načasování uvedení svého chytrého prstenu tak, aby následovalo po představení Samsungu. Tato strategie by odpovídala přístupu generálního ředitele Apple Tima Cooka, který preferuje „nebýt první“, ale místo toho přinášet vylepšené a inovativní produkty. Zda a kdy Apple uvede svůj chytrý prsten na trh, zůstává otázkou, ale je jasné, že oba technologičtí giganti jsou připraveni rozšířit trh s nositelnými zařízeními o nové a inovativní produkty.

