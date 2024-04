Apple nakupuje miliony obrázků, chystá se na vlastní AI evoluci

Zdroj: phonearena

Pokud se dnes řekne umělá inteligence nebo jednoduše AI, asi mnohé nenapadne společnost Apple. Ta nějak mešká s naskočením na tento vlak, respektive zatím nikde nepoužívá to, co jiné společnosti integrují do mobilních telefonů. Je sice pravdou, že konkurenční výrobci dají nálepku AI prakticky na cokoliv, tak Apple zatím nenabízí nic, co by se tomu blížilo. Letos by se to mělo změnit.

Apple AI

Samsung, jako úhlavní rival Applu, pracuje na generativní technologii pro svou asistentku Bixby. Pokud připočítáme i Galaxy AI, nabízí už mnohé. Nebojí se používat generativní technologie ostatních firem. Několik spekulací kolem Applu naznačovalo, že by nakonec také mohl skončit u používání Gemini od Googlu, ale některé informace spíš poukazují na to, že si dost technologii nachystá sám.

Apple posiluje svou pozici v oblasti umělé inteligence akvizicí startupu Darwin AI

Nedávno jsme vás informovali, že Apple pracuje na nástroji pro modifikaci obrázků, ale k vytrénování je potřeba velké množství dat, v tomto případě tedy obrázků a fotografií. Vzhledem k tomu, jak se staví k vlastnictví dat a k ochraně soukromí, nemůže si dovolit jen tak použít fotky z internetu. Dle dostupných zpráv Apple uzavřel partnerství se společností Shutterstock, aby dostal přístup k obsahu.

Shutterstock patří mezi největší fotobanky a nabízí obsah od mnoha tvůrců, přičemž obsah není zdarma. Samotný obchod se má pohybovat mezi 25 až 50 miliony dolarů. Teoreticky tak Apple má přístup k milionům obrázků, které budou použity jen pro trénování modelů. Vzhledem k tomu, že obsah nebude použit na nic jiného, může být cena za jednotlivé fotky relativně nízká.

Dá se tedy očekávat, že Apple naskočí na vlak s AI technologiemi, ale je otázkou, co všechno nabídne a jak dobré funkce budou. Už nyní je konkurence hodně daleko a pracuje na pokročilejších funkcích. Vše bychom se měli dozvědět již tento červen na vývojářské konferenci.

Zdroje: 9to5mac.com, reuters.com



Domů Články Apple nakupuje miliony obrázků, chystá se na vlastní AI evoluci

Předchozí článek Samsung rozšíří sérii FE o tři produkty Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama