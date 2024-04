Samsung pracuje na značném vylepšení Bixby

Samsung Bixby; Zdroj Dotekománie.cz

Chytrý asistent by měl napomáhat s nejrůznějšími činnostmi a v podstatě sloužit i jako asistent pro komunikaci. Cílem je, abyste pomocí asistenta ani nemuseli sáhnout na jakékoliv zařízení. K tomuto cíli je ale ještě daleko a zatím se učí nové možnosti a schopnosti. V poslední době došlo k menšímu otřesu díky generativním modelům, na což nejrychleji zareagoval Google s vydáním Gemini. Dokonce je už i verze asistenta na některých modelech. U Applu zatím čekáme na nějaký pokrok u Siri a Samsung se zatím držel v pozadí. Ten ale pracuje na vylepšení.

Bard se mění na Gemini, ale není to jediná novinka

Samsung Bixby

Co se týče nějakého rozšíření, tak Bixby od Samsungu spíše hraje druhé housle. Ať jde o rozšíření nebo podporu jazyků. Ostatně od svého uvedení v roce 2017 zvládá jen angličtinu, francouzštinu, korejštinu, čínštinu, němčinu, španělštinu, italštinu a portugalštinu. Navíc začíná zaostávat, tedy s ohledem na generativní modely.

ChatGPT se může stát hlavním asistentem na mobilu

Zástupce společnosti Samsung uvedl, že společnost nyní soustřeďuje své síly právě na podporu generativního systému. Bixby by tak mělo dostat značné rozšíření z oblasti generování textu, obrázků a dalších typů obsahu. Zatím se ale neví, kdy by měla být k dispozici první verze. Z vyjádření tak nějak vyplývá, že Samsung chce předběhnout Apple a nabídnout funkce navíc.

Sice podobné novinky mohou potěšit, ale možná by nebylo od věci, aby Samsung zvolil trochu jiný směr. Místo toho, aby přidával další funkce pro omezený počet jazyků, mohl by využít umělou inteligenci pro rozšíření podpory jazyků. Tímto směrem by se mohlo ubírat více společností.

Zdroj: gsmarena.com

Předchozí článek Telegram představil Business účty Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama