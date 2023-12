Apple chce trénovat vlastní AI, ale naráží na vlastní pravidla

Zdroj: DALL-E

Aktuálním trendem jsou AI služby, tedy založené na pokročilých algoritmech, strojovém učení, neuronových sítí a podobně. Největší rozmach jde vidět u generativních systémů, které umí tvořit texty, obrázky, videa i hudbu. V podstatě jsou zde neomezené možnosti, ale je nutné brát v potaz, že tyto modely nejsou neomylné a navíc jsou tak spolehlivé, jako samotná data, na kterých došlo k trénování. Některé společnosti si jednoduše projdou internetové zdroje a pak obsah vydávají za svůj. To ale naráží na ochranu autorských práv. Rozhodně se dočkáme mnoha změn, a to i v legislativě. Je možné, že některé firmy narazí na řadu soudních žalob.

Apple je ale zatím jedinou společností, která nemá vlastní generativní službu ve stylu OpenAI ChatGPT nebo Google Bard. Proslýchá se, že na takové novince pracuje, ale zatím jsme se nedočkali nějakého oficiálního potvrzení. Dle nejnovějších informací hledá zdroje pro trénování vlastního systému.

U generativních modelů neboli Generative Pre-trained Transformer služeb jsou důležitá samotná zdrojová data. Některé firmy jednoduše vzali digitální knihy, jiné trénovaly na dostupných informacích z internetu, přičemž nějak neřeší autorská práva, licence nebo povolení. Některé modely mají volný přístup k internetu a jiné nemají ani etická pravidla či filtry.

Apple by mohl udělat stejný krok, ale tím by šel proti vlastním tvrzením o přístupu k informacím. Ostatně tato společnost si zakládá na ochraně dat, jak tvrdí. I proto nechce jednoduše použít internetové zdroje. Redakce The Times uvádí, že se Apple snaží získat přístup k celým archívům nejrůznějších publikací, redakcí a zpravodajství, aby mohl na těchto datech trénovat své modely. Také nabízí zaplacení za tento přístup, údajně 50 milionů dolarů, přičemž dohoda by měla být na několik let.

Bohužel se nesetkal s kladnou odezvou od mnoha firem. Právě to, že chce platit za takových přístup k datům vzbuzuje obavy, co vlastně zamýšlí. Navíc není jasné, k čemu takový systém povede. Redakce se obávají možné konkurence ze strany Applu. Nemuselo by jít rovnou o vytvoření vlastní AI redakce, ale jeho služba by mohla jen tak dělat sumarizaci informací a předávat ji uživatelům, přičemž by nemuseli navštěvovat původní zdroje.

Nabídka spíše vyvolává více otázek, a to i v oblasti obchodního modelu. Zatím to vypadá, že pokud Apple nepřijde s lepší nabídkou, tak bude muset najít jiný legitimní zdroj dat.

