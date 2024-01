Matter Casting jde do souboje s Google Cast i Apple AirPlay

Zdroj: cordcuttersnews

Společnosti se dost často snaží, aby zákazník byl závislý na jejich službách a celkově ekosystému, který nabízí. Díky tomu je mohou udržet déle a samotný přechod ke konkurenci je dosti komplikovaný, což mnohdy nechce jen tak někdo absolvovat. To samé se týká i chytrých domácností. Ještě před nějakou dobou jste museli řešit, jestli máte vybavení od Googlu, Applu, Amazonu nebo jiné společnosti, a na to návazně kupovat doplňky, které podporují konkrétní ekosystém. V této oblasti se ale nabízí nový standard Matter, který má zjednodušit propojení prvků chytré domácnosti.

Jinak řečeno, tak při plné podpoře Matter bude jedno, co si zakoupíte do domácnosti a jaký máte základní systém. Díky novému standardu se vše propojí a nebude nutné zjišťovat, jestli například nějaký chytrý doplněk podporuje Google, Apple nebo jiného provozovatele. Něco podobného by se mohlo odehrát i u přenášení a ovládání multimediálního obsahu.

Matter Casting

Google používá svůj standard Cast (Chromecast) a Apple má své řešení v podobě AirPlay. Tyto dvě řešení si tak nějak konkurují, přičemž společnosti nejsou v tomto nějak moc otevřené a spíše si vyvíjejí vše po svém a také si diktují podmínky. Amazon v tomto ohledu neměl silné postavení, ale na veletrhu CES v Las Vegas oznámil podporu u svých produktů pro standard Matter Casting.

Jde o otevřený standard stejně jako původní protokol Matter, ale v tomto ohledu je zaměřen na multimediální obsah. Výhodou je, že není zamčen na konkrétní hardware nebo operační systém. Amazon v oficiální tiskové zprávě uvádí, že je jedno, jestli máte Android nebo iOS, jednoduše jejich aplikace se umí propojit se zařízeními jako Fire TV a Echo Show 15. Nabízí se nejen ovládání, ale také odesílání obsahu.

Novinku budou na začátku podporovat televize od Panasonicu a brzy bude zavedena podpora u aplikací jako Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ a ZDF. Amazon takto získá poměrně silný nástroj a navíc se kdokoliv může přidat a začít podporovat Matter Casting bez nějakého složitého systému schvalování.

Pokud by došlo k rozšíření podpory Matter Casting, tak by bylo jedno, jaké zařízení máte a jakou televizi používáte. Díky jednotnému standardu by šlo vše propojit. Amazon je součástí organizace stojící za Matter a samozřejmě i Matter Casting, stejně jako Google i Apple. Bohužel zde nejsou jakékoliv náznaky, že by se přidal jeden z gigantů. Google si dál vylepšuje své řešení, stejně jako Apple. Zatím tak můžeme jen doufat, že se firmy připojí a začnou aspoň ve větším rozsahu podporovat Matter Casting.

Zdroje: theverge.com, cordcuttersnews.com



Domů Články Matter Casting jde do souboje s Google Cast i Apple AirPlay

Předchozí článek Google osekává svého asistenta, chystá se na verzi s Bardem Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama