To nej z uplynulého týdne #31 – CMF, ChatGPT, 100GB a další novinky

Podcast – Zaujal nás nový Flip5 a Fold5?

Samsung představil minulou středu celkem sedm nových produktů. V dnešním minipodcastu si rozebereme, co tyto novinky přináší. Řeč tak bude o Flip5, Fold5 nebo o nových chytrých hodinkách Galaxy Watch6 či Watch6 Classic. [pokračování článku]

Meta, Microsoft a Amazon spolupracují na projektu otevřených map, k dispozici je první datová sada

Meta, Microsoft, Amazon a TomTom spojily své síly a založily projekt Overture Maps Foundation, jehož cílem je vývoj otevřených interoperabilních mapových produktů, které by měly konkurovat společnostem Google a Apple. [pokračování článku]

Realme 11 4G oficiálně – jeden krok zpět, dva vpřed?

Realme se již pochlubilo novými modely série Realme 11, přičemž do Česka míří oficiálně jen vybavenější verze. Věděli jsme, že se chystá levnější varianta jen s podporou 4G. Dnes jsme se dočkali uvedení novinky Realme 11 4G. [pokračování článku]

Vodafone prodlužuje nabídku limitované edice tarifu za 327 Kč

Očekávali jsme, že i tentokrát Vodafone prodlouží dostupnost limitovaného tarifu, a taky že se tak stalo. Operátor nás informoval, že nabídka se prodlužuje do konce srpna. Máte tedy ještě šanci získat tento tarif, který není součástí standardní nabídky. [pokračování článku]

ChatGPT pro Android – už lze stahovat i v Česku

Nakonec jsme si museli počkat jen jeden týden. Aplikace ChatGPT od OpenAI je oficiálně k dispozici pro Android v Česku. Stahovat můžete z Obchodu Play. [pokračování článku]

ČTÚ-NetTest je konečně k dispozici pro iOS i macOS

Ke konci minulého roku jsme se dočkali oficiální aplikace od ČTÚ pro Android a až nyní zde máme verzi pro iOS. Tu můžete stahovat z oficiálního obchodu. Nejenže je k dispozici pro iOS a iPadOS, ale také ji můžete nainstalovat na macOS. U mobilů a tabletů je vyžadována minimálně verze 15, u počítačů pak 12. [pokračování článku]

Infinix GT 10 Pro umí zaujmout LED na zádech

Společnost Infinix se snaží zaujmout netradičními mobily, respektive se daří výrobci vybavit novinky o nějakou funkci navíc oproti konkurenci. Dnes zde máme Infinix GT 10 Pro, který na první pohled vypadá velmi zajímavě. [pokračování článku]

Google vylepšuje Sdílení nablízko, už nemusíte sdílet jen soubory

Google konečně vytvořil řešení jednoduchého sdílení souborů mezi zařízeními, přičemž dnes je k dispozici i aplikace pro Windows. Dokonce někteří výrobci notebooků a počítačů předinstalují aplikaci. Dnes zde máme další novinku, která souvisí hlavně s aplikací Files. [pokračování článku]

CMF by Nothing je nová subznačka, dočkáme se chytrých hodinek

Dnes již mnoho firem má své suznačky, které se snaží zacílit na konkrétní kategorii v daném segmentu. Některé subznačky se nakonec osamostatnily, ale také jsme se dočkali opačného postupu, kdy samostatná firma se stala nakonec subznačkou. Příkladem je právě OnePlus, které spadá pod Oppo. Většinou se ale subznačky dočkáme u firmy, která má až příliš mnoho produktů. To ale není případ nováčka v podobě CMF by Nothing. [pokračování článku]

O2 přináší Data naplno i na předplacenky

Mobilní operátor O2 relativně nedávno přinesl službu Data naplno, která umožňuje využít maximální přenosové rychlosti sítě bez započítávání do FUP. Jedna aktivace tak přinese neomezená data na 24 hodin. Nyní nás informuje, že je služba dostupná i pro majitele předplacených karet. [pokračování článku]

100GB O2 předplacenka opět v oběhu, ale není jednoduché ji získat

Mobilní operátor O2 nedávno upravil 100GB předplacenku, přičemž záhy na to se objevila konkurenční nabídka od T-Mobile, který nabídl podobnou předplacenou SIM kartu se 100 GB. Ta byla ale velmi rychle vyprodána, přičemž se stala artiklem překupníků. Tyto nabídky jsou zpravidla k dispozici jednou za rok a jen po omezenou dobu. Nyní O2 má další kampaň na svou verzi. [pokračování článku]

Unihertz Luna připomínající Nothing Phone (1) je dostupný na českém trhu

Tušili jsme, že se dříve nebo později objeví Unihertz Luna na českém trhu a nakonec jsme si museli počkat pár měsíců. Tento netradiční mobil jde nově zakoupit na českém trhu, přičemž cena byla nastavena na 7 490 Kč. [pokračování článku]

Do Evropy míří hodinky Honor Watch 4, ale jsou osekané

Honor spadá mezi ty společnosti, které představí nějaké novinky na domácí půdě a následně se zpožděním uvede na jiných trzích. Mnohdy dojde ke změně názvu, případně i specifikací, aspoň některých. To je i případ hodinek Honor Magic Watch 4. [pokračování článku]

Poco M6 Pro 5G je dobře vybavený levný mobil

Relativně nedávno jsme se dočkali dvou modelů Poco F5 Pro a Poco F5 a nyní výrobce přináší Poco M6 Pro 5G. Ten se řadí do nižší kategorie, čemuž odpovídají specifikace i cena. [pokračování článku]

Ověřený účet na Instagramu a Facebooku vyjde pěkně draze

Ještě před nějakou dobou platilo, že ověřený účet na sociálních sítích znamenal, že danou osobu prověřil přímo provozovatel sítě. Uživatelé tak měli jistotu, že jde skutečně o danou osobu a že za daným účtem je skutečně někdo konkrétní. Dnes se ale jedná spíše o obchodní artikl, s čímž v podstatě začala síť X (Twitter). Dnes podobnou službu nabízí i Meta, ale v jejím případě může ověření vyjít draze. [pokračování článku]

