CMF by Nothing je nová subznačka, dočkáme se chytrých hodinek

Dnes již mnoho firem má své suznačky, které se snaží zacílit na konkrétní kategorii v daném segmentu. Některé subznačky se nakonec osamostatnily, ale také jsme se dočkali opačného postupu, kdy samostatná firma se stala nakonec subznačkou. Příkladem je právě OnePlus, které spadá pod Oppo. Většinou se ale subznačky dočkáme u firmy, která má až příliš mnoho produktů. To ale není případ nováčka v podobě CMF by Nothing.

Právě společnost Nothing je na trhu poměrně krátce a ve svém portfoliu má jen dva mobilní telefony a několik sluchátek. I tak se zakladatel společnosti rozhodl uvést na trh CMF by Nothing. Ve svém vyjádření vysvětluje, že Nothing se bude soustřeďovat na designové inovace, prémiovou kvalitu a také na nejnovější technologie.

Nová subznačka CMF by Nothing se bude soustřeďovat na čistější design, tedy ne tak výrazný jaký najdeme u produktů Nothing. Také se bude jednat o cenově dostupnější produkty, ale to by se nemělo dotknout kvality, ta by měla naopak nabídnout více než konkurence. Současně se ale má objevovat design podpořený LED světly.

První produkty od CMF by Nothing máme očekávat na konci roku, přičemž se má jednat o sluchátka a také chytré hodinky. U nich ale neočekáváme systém Wear OS, když půjde zejména o cenově dostupnější produkty. Zatím si budeme muset ale počkat na nějakou oficiální prezentaci nové subznačky, stejně jako na webové stránky.

