Google vylepšuje Sdílení nablízko, už nemusíte sdílet jen soubory

Google konečně vytvořil řešení jednoduchého sdílení souborů mezi zařízeními, přičemž dnes je k dispozici i aplikace pro Windows. Dokonce někteří výrobci notebooků a počítačů předinstalují aplikaci. Dnes zde máme další novinku, která souvisí hlavně s aplikací Files.

Google připravuje změnu u aplikace Files v sekci Sdílení nablízko

Celé složky

Do této chvíle šlo ve své podstatě sdílet jen jednotlivé soubory, případně jich můžete vybrat několik. Nešlo ale sdílet složky s mnoha soubory a s dalšími složkami. to se do jisté míry mění.

V rámci své aplikace Files udělal úpravu, která nově umožňuje sdílet rovnou celou složku na jakékoliv zařízení, které si vyberete. Stačí v aplikaci Files označit konkrétní složku, přičemž v horním panelu se objeví ikona služby Sdílení nablízko. Po kliknutí následně můžete sdílet složku jinam.

Je zde ale i omezení. Aplikace a systém nedovolí sdílení prázdné složky. Je nutné, aby měla aspoň jeden soubor. Další omezení se týká počtu souborů ve složce. Ta nesmí mít více než 1000 souborů. Funkce se tak nehodí například pro sdílení složky s fotografiemi, která mívá zpravidla více souborů, než je limit. Novinka je již nyní k dispozici a měli byste ji mít na svém zařízení.

