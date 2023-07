Youtube jde do boje proti AdBlocku, i na mobilu [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube jde do boje proti AdBlocku [aktualizováno]

Aktualizováno 2. 7.

Zatím jsme mohli vidět blokování přehrávání Youtube videí jen na webových stránkách, pakliže je detekován software na blokování reklam. Společnost rozšiřuje nový systém i do mobilních telefonů. Zde ale nejde jen o webový prohlížeč. Jakmile aplikace Youtube zaznamená nějaký způsob blokování reklamy, aplikace nedovolí přehrávat video. Youtube se již vyjádřil a potvrdil, že tuto agresivní strategii nasazuje po několika výzvách, v kterých žádá, aby uživatel neblokoval reklamu. Ostatně je to v podmínkách služby jako takové, že používáním Youtube souhlasí každý se zobrazováním reklamy.

Aktualizováno 30. 6.

Minulý měsíc se podařilo zaznamenat, že se Youtube snaží bojovat s blokováním reklamy. Byla nasazena poměrně agresivní strategie, v rámci které nebylo dovoleno s aktivním blokováním sledovat jakákoliv videa. Youtube asi trochu polevil v experimentu a nově se testuje možnost, že dovolí zhlédnout tři videa. Následně dojde k zablokování samotného přehrávače. Je ale otázka, jestli dojde k plenému nasazení této novinky. Zatím se objevuje sporadicky.

Původní článek 11. 5.

Některé služby se zdají být na první pohled zdarma, ale ve skutečnosti mnohdy platíme trochu něčím jiným za používání než jen penězi. Pomyslným platidlem jsou reklamy. Uživatel zhlédne reklamu, případně na ni klikne, a tak v podstatě zaplatí za používání služby. Bohužel některé webové stránky to přehánějí s reklamou a nenabízí nějakou alternativu. To vedlo k rozmachu aplikaci pro blokování reklam, tzv. AdBlock.

Po nainstalování na jakékoliv zařízení dojde ke kompletní blokaci, a to na webových stránkách, které nemají mnoho reklamních sdělení. Tudíž jsou potrestáni všichni provozovatelé služeb. Bohužel AdBlock aplikace jsou čím dál více populárnější a firmy přicházejí o výdělky z reklamy. Snaží se to kompenzovat nejrůznějšími prostředky, třeba i možností předplatného, i tak se jedná stále o velký problém. To je i případ služby Youtube, kde asi míra používání AdBlocku dosáhla takové úrovně, že se služba bude snažit bojovat s tímto nešvarem.

Konec blokování reklam?

V rámci experimentální funkce se zobrazuje u těch uživatelů, kteří používají aplikaci nebo doplněk pro blokování reklamy, informace, že není dovoleno používat Youtube se zapnutým blokátorem. Nejde jen o varování. Konkrétně se uvádí, že s blokováním reklamy nelze používat Youtube.

Google jde po Youtube Vanced

Informační zpráva ale také obsahuje dvě možnosti. Zapnutí výjimky pro Youtube nebo pořízení předplatného, v rámci kterého je odstraněna reklama samotnou službou.

Je jasné, že se tato novinka nesetká s úspěchem, zejména u těch, pro které je AdBlock nutný doplněk, ale Youtube přichází o nemalé finanční prostředky. Ty ale nejdou zpravidla jen do kapsy Googlu, putují i samotným autorům. V tuto chvíli se ale jedná o experiment a není jasné, jestli dojde k rozšíření mezi všechny uživatele.

