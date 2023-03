O krok blíže k nasazení technologie iSIM

Fotka od Andrey Metelev z Unsplash

Ač se technologie posouvají všemi směry, většina uživatelů smartphonů má ve svých zařízeních stále běžnou SIM kartu, byť ve velikosti nano. Jde v podstatě o kousek plastu s čipem. Nějakou dobu se nabízí technologie eSIM, což je v podstatě dedikovaný čip a není potřeba cokoliv fyzicky do mobilu dávat. Dnes je na trhu poměrně málo smartphonů s touto technologií a nevypadá to, že bychom se dočkali masového rozšíření. právě dedikovaný čip navíc může být zbytečnou komplikací při výrobě levnějších zařízení. Je zde ale ještě modernější iSIM.

Možná už příští rok

O technologii iSIM jsme vás informovali již v roce 2018. V zásadě došlo na kompletní integraci přímo do SoC (System on Chip), tedy do samotného procesoru v mobilním telefonu. Není tak potřeba přidávat součástky navíc a o vše by se měl postarat právě procesor. Rok od uvedení jsme zaznamenali články, že dojde k velké expanzi eSIM a iSIM, přičemž v roce 2025 má být na trhu 2 miliardy zařízení s touto technologií.

Teprve minulý rok jsme se ale dočkali prototypu smartphonu s iSIM, za kterým stojí společnosti Qualcomm, Thales, Vodafone a Samsung. V tomto případě byl použit upravený procesor Snapdragon 888, ale neměl patřičné certifikace a ke komerčnímu produktu ještě zbývalo mnoho práce.

Až nyní se Qualcomm pochlubil společně s firmou Thales modifikovaným procesorem Snapdragon 8 Gen 2 s integrovanou iSIM. Nejde ale jen o další demonstraci toho, co je možné dnes dosáhnout. Konkrétní řešení totiž získalo od GSMA (Global Association for the Mobile Communications Industry) patřičnou bezpečnostní certifikaci, která odpovídá současné generaci eSIM. Jinak řečeno, Qualcomm dostal zelenou k výrobce procesorů s iSIM.

Je ale otázkou, kdy se vlastně dočkáme prvního komerčního smartphonu. Ačkoliv jej mohou firmy vyvinout, tak menší překážkou jsou zde mobilní operátoři, kteří se až tak moc nehrnou do nejnovějších technologií. Stačí se podívat na rozmach eSIM a podporu stávajících produktů na trhu.

I tak má právě iSIM větší šanci na rozšíření než eSIM. Qualcomm se ale bude muset postarat o integraci do procesorů nižších tříd, aby došlo k většímu rozšíření.

