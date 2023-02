iPad Air 5; Zdroj: Dotekománie

Apple by již příští rok mohl uvést skládací iPad

Podle slov předního analytika Ming-Chi Kua by Apple mohl již příští rok představit svůj první skládací iPad, o kterém se již delší čas spekuluje.

Nový skládací iPad možná již příští rok?

Podle nejnovějších tweetů od Kua by skládací iPad měl být dodáván s karbonovým pantem, který zajistí nejen lehkost, ale také odolnost. Z tweetu, který na svém profilu Kuo uvedl, se také můžeme dozvědět, že bychom pravděpodobně neměli v následujících 9-12 měsících očekávat u iPadů zásadní vylepšení. Pravděpodobně právě z důvodu, že se Apple nyní plně zaměřuje na vývoj skládacího modelu.

Podle Kua by Apple také mohl v první čtvrtletí příštího roku uvést nový iPad Mini. Kuo dále odhaduje, že by dodávky iPadu v letošním roce mohly klesnout o 10-15 %. Naopak uvedení nového skládacího modelu by mohlo dodávky opět zvýšit. Uvedení nového skládací iPadu se očekává v druhé polovině příštího roku.

Zdroj: androidauthority.com



