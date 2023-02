Proč je užitečné mít možnost přečíst si i smazané zprávy [komerční článek]

Zdroj: FamiGuard

Každý rodič má přirozenou potřebu chránit své potomky před hrozbami, se kterými se v životě potkávají. To se s dalšími a dalšími generacemi rodičů i dětí nemění. Co se ovšem mění – a v poslední době velmi dynamicky – jsou právě zmíněné hrozby. Na jejich nárůst v našem reálném světě si dnešní generace rodičů pravděpodobně už postupně zvykla.

Ovšem hrozby, které jsme dříve neznali, dnes číhají zejména ve světě digitálním – a to je něco, co dnešní rodičové nezažili v mládí vůbec. Tyto hrozby tedy mohou buď ignorovat, nebo se mohou stát „poučenými“ rodiči, a začít používat některé z moderních nástrojů, které umí děti ochránit, jako například Famiguard Pro pro iOS.

O jakých hrozbách konkrétně mluvíme? A hlavně – jak před nimi své děti ochránit?

Dnešní děti zvládají moderní technologie často daleko lépe než jejich rodiče – včetně schopnosti „utajit“ před rodiči svou komunikaci ve virtuálním světě. Jistě, je třeba respektovat soukromí dětí, ale na druhou stranu – naprostá nevědomost toho, jak a s kým dítě komunikuje, může vést k tomu, že se stane snadnou kořistí internetových „predátorů“.

To, že dítě bravurně zvládá moderní technologie, může být samozřejmě velmi užitečná schopnost, ale také to s sebou přináší jedno velké riziko: děti mají přístup k věcem, ke kterým by (zejména z důvodu věku) ještě mít přístup rozhodně neměly. A tady přicházejí ke slovu vhodné softwarové nástroje, které rodičům umožní možné nebezpečí včas odhalit a vhodně zareagovat, a nebo ještě lépe ohrožení předejít.

Jak může monitoring zpráv fungovat?

Jednou z nejvíce žádaných funkcí je možnost monitorování zpráv na dětském iPhonu. Variant je několik: je to například možnost nastavení automatického přeposílání zpráv na rodičovský iPhone, nebo třeba monitoring zpráv prostřednictvím iCloudu.

Třetí variantou je pak použití vhodné trackovací aplikace. Toto řešení je v dnešní době pravděpodobně nejpopulárnější, a má hned několik významných výhod. Kromě jiného totiž přináší možnost sledovat zprávy přímo v reálném čase – přímo v okamžiku, kdy dítě danou zprávu píše. Rodič má tak možnost – v případě potřeby – zjistit s kým si jeho dítě píše, o čem si s ním píše, a dokonce i kdy si s ním píše. A zajímavým bonusem je pak i dodatečná možnost monitoringu historie polohy – víte přesně, kde se vaše dítě průběžně nacházelo.

Takže pokud si například často děláte starosti s tím, zda vaše dítě není náhodou na nějakém místě, kde by být rozhodně nemělo, nebo chcete mít z důvodu bezpečí neustálý přehled o tom, kde se vaše dítě pohybuje, tak právě trackovací aplikace může být právě tou pomůckou, kterou dlouho hledáte.

A co skryté či už smazané zprávy?

Než se podíváme na způsoby, jak skryté či smazané zprávy najít, řekněme si nejprve, jaké druhy skrytých zpráv vlastně rozlišujeme. První skupinou jsou skryté notifikace, kdy si chceme udržet si určité soukromí. Druhou skupinou mohou být nevyžádané zprávy (nejčastěji spam). Tyto zprávy můžeme chtít skrýt proto, že mohou být nebezpečné, a dokonce nás připravit i o peníze. A poslední, třetí skupinou, jsou zprávy smazané – abychom udrželi v tajnosti některé soukromé či citlivé informace, jako jsou například kopie dokladů totožnosti, nebo zůstatky na našich bankovních účtech či kreditních kartách.

Jak vidíme, existuje celá řada velmi dobrých – a poctivých – důvodů, proč některé zprávy skrýt či smazat. Sami jste se zřejmě někdy v minulosti dostali do situace, kdy jste nějakou zprávu smazali, a ihned vzápětí jste si uvědomili, že jste ji mazat rozhodně neměli, protože ji nutně potřebujete… jenomže už je pozdě! A nebo není?

Nemusí být – pokud máte po ruce vhodný nástroj, který vás může v této situaci „zachránit“. Tímto nástrojem může být právě profesionální trackovací a monitorovací aplikace. Tyto aplikace dokáží sledovat a uchovávat zprávy, ale například i telefonní hovory na zvoleném telefonu. Kromě toho dokáží monitorovat i jakékoliv další soubory, například obrázky, videa, záložky a historii webového prohlížeče, nebo notifikace komunikátorů jako WhatsApp, Viber, Wechat, Line, iMessage i klasické SMS zprávy.

Famiguard Pro pro iOS nainstalujete snadno. Nejprve si zde vytvoříte účet, a vyberete si ten nejvhodnější cenový plán. Poté si z webové stránky stáhnete program do počítače.

Monitorovaný telefon můžete poté připojit buď pomocí USB kabelu, nebo prostřednictvím WiFi sítě (počítač i telefon musí být na stejné WiFi síti).

Poté, co je celý proces ukončen, můžete si prohlížet vše potřebné: historie polohy, zprávy (dokonce i smazané), výpisy hovorů, soubory všech typů, Safari záložky i historii, navíc ještě například Připomínky, Kalendáře i textové poznámky.

Shrnutí funkcí monitorovací aplikace

Jak vidíte, možnosti využití jsou skutečně značné. Ať už nás zajímá možnost ochránit naše dítě před nebezpečími číhajícími v on-line světě, nebo mít možnost monitorování zpráv i dalšího obsahu telefonu, či chceme mít možnost v případě potřeby obnovit smazané zprávy – Famiguard Pro pro iOS je určitě výbornou volbou.

