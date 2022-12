Podcast #58 – Jaký byl rok 2022?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tentokrát si dáme takové shrnutí roku 2022 z pohledu technologií a probereme si to rovnou ve třech. Podíváme se, kam se posunuly ohebné telefony, co se změnilo u 5G a mimo to si rozebereme, co nás letos příjemně potěšilo a co nás naopak zase zklamalo.

Pod Zlatou Lampou – 57. díl

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

 

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

