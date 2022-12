Honor představil tablet Pad V8 Pro se 144Hz displejem

Honor Pad V8 Pro; Zdroj: Honor

Dnes společnost Honor představila nový mobilní telefon Honor 80 GT a kromě toho zde máme i nový tablet Honor Pad V8 Pro. Ten je koncipován zejména na konzumaci obsahu.

Honor Pad V8 Pro

Jak bylo napsáno, tak je zejména pro multimediální vyžití, o čemž svědčí osm reproduktorů a také displej. Ten je největší chloubou této novinky, jelikož se nabízí 12,1 palců a 144Hz obnovovací frekvence. Jedná se ale stále o LCD panel, i tak dosahuje na 600 nitů a má navíc certifikaci IMAX, takže by měl být nejvhodnější pro sledování filmů.

O výkon se zde stará Dimensity 8100 od Mediateku, takže by se dala novinka zařadit do vyšší střední třídy v kategorii tabletů. Co se týče foťáků, Honor zůstal při zemi a je zde jen 13MPx na zadní straně a 5MPx na přední. S tím zadním jde natáčet 4K videa, přední podporuje Full HD video.

O energii se stará baterie s kapacitou 10 500 mAh, což by mělo dostačovat na dlouhé sledování filmů. Je podporována 35W technologie nabíjení. Tablet nemá čtečku otisků prstů nebo něco pokročilejšího. Na druhou stranu bude Honor prodávat k Honor Pad V8 Pro také stylus a obal s klávesnicí. Základní model přijde na 2599 juanů (cca 8500 Kč bez daně a poplatků). Stylus má nastavenou cenu na 499 juanů (cca 1 600 Kč bez daně a poplatků) a klávesnice pak na 549 juanů (cca 1 800 Kč bez daně a poplatků). Zatím nevíme, kdy se Honor Pad V8 Pro dostane na český trh.

Specifikace

displej: 12,1 palců, 2560 x 1600 pixelů (WQXGA), TFT LCD, 144Hz, IMAX Enhanced Certification, až 600 nitů

procesor: Dimensity 8100

8/12 GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 12 + MagicOS 7.0

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 5 MPx

8 reproduktorů, DTS:X, Hi-Res audio

Dual Band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

rozměry: 277 x 178,95 x 6,64 mm; 589 gramů

baterie: 10 050 mAh + 35W

