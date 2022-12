Waze má nové užitečné varovné hlášení, ale zatím jen beta verzi

Zdroj: 9to5google (se souhlasem)

Nedávno jsme vás informovali, že Google dělá interní změny v rámci vývojářských týmů kolem aplikací a služeb Waze a Mapy. To se ale nedotkne samotných aplikací. Nemělo by dojít ke spojení nebo k nějaké větší změně. Nyní zde máme novinku, která se začíná testovat v beta verzi aplikace Waze.

Vývojářské týmy Google Mapy a Waze se spojují, aplikace zůstanou i nadále oddělené

Úsek častých dopravních nehod

Již nyní má Waze poměrně dobrý systém varování a hlášení. Mnozí řidiči nenechají dopustit na tuto aplikaci a zřejmě se v dohledné době rozšíří její možnosti o další varování. Konkrétně se testuje systém varování před úsekem vážných dopravních nehod.

Waze má poměrně širokou databázi informací, kde jsou vedeny i dopravní nehody. Například aplikace umí varovat před kolonou nebo nějakým omezením způsobeným dopravní nehodou. To se ale hodí jen v danou chvíli. Pokud ale systém zaznamenává větší počet nehod v konkrétním úseku, tak bude dopředu varovat řidiče, aby si dali pozor.

Díky této funkci se může předejít nehodám a minimálně budou řidiči ostražitější. Samozřejmě je otázka, jak velký vliv to bude mít na jejich chování. Zatím není jasné, kdy se tato funkce dostane do stabilní verze aplikace. Také se nabízí možnost převzetí této funkce a implementování do Google Map.

