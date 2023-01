TrueCam H25 GPS 4K: palubní kamera z vyšší třídy s limity [recenze]

Zdroj: TrueCam

Snadno nastavitelná elegantní kamera s 4K záznamy ve dne i v noci, GPS, G-senzorem či tachometrem a podporou zadní kamery. Tak palubní kameru prezentuje sám výrobce. Redaktor Zdeněk Koutský kameru testoval déle než půl roku. V rukou tedy má dostatečný vzorek pro jasné hodnocení. Je TrueCam H25 GPS 4K opravdu mezi elitou, anebo jde o laciný pokus?

Každodenní ježdění autem po Praze mě leccos naučilo – třeba mít nainstalovanou palubní kameru. Už 2x mi tohle rozhodnutí zachránilo před finanční ztrátou. Jednou na Jižní spojce při sjezdu od Barrandova a podruhé na křižovatce v kopci, kdy slečna přede mnou automobil dostatečně nezabrzdila. Hlavně první zmíněný střet byl nepříjemný v tom, že šlo o nepřehlednou situaci a z veřejných kamer to vypadalo na mou chybu. Má palubní kamera dokázala, že šlo o pochybení druhého řidiče, který mi nedal přednost (= blinkr opravdu neznamená přednost).

Ať se rozhodnete pro jakoukoliv palubní kameru, je to rozhodně lepší, než nemít žádnou. Většina palubních kamer dokáže poskytnout dobrou kvalitu videa při denním světle, rozdíly jsou v detailech na SPZ. Výrazně doporučuji zamyslet se ale nad noční kvalitou. Stačí tma, lehký déšť a většina kamer si neporadí. A v tu chvíli přicházíte o peníze, čas, body a třeba i řidičský průkaz. Teď k recenzi produktu.

TrueCam H25 GPS 4K: balení

Nabídnout dobrý dojem z balení je relativně složitá disciplína. Lamax vsadil na krabici vyrobenou z recyklovaných materiálů, to je sympatické. Jinak není v ničem výjimečná. Přední stranu zdobí vyobrazení kamery a její název, vespod se nachází přehled funkcí a vlastností konkrétního modelu. Uvnitř čeká palubní kamera a příslušenství, které je opravdu bohaté.

V balení najdete:

autokameru

adaptér do autozapalovače

napájecí miniUSB kabel (dostatečně dlouhý)

USB kabel pro přenos dat z kamery

microSD/USB adaptér

5x samolepicích úchytů na kabel

2x náhradní samolepicí plochy držáku

2x elektrostatické fólie

1x nástroj pro skrytí kabelu

Několik autokamer jsem již vyzkoušel a tolik příslušenství nikdy nenabízely. To je samozřejmě velké plus pro TrueCam H25 GPS 4K.

TrueCam H25 GPS 4K: design

Kdybych měl jedním slovem popsat design, potažmo konstrukci palubní kamery, zvolil bych „atypický/á“. Kamera je totiž poměrně velké a vlastně jde úplně proti standardům, protože konkurenční produkty se snaží tlačit na minimalismus. Než ale odsoudíte velkou konstrukci, dovolte mi zmínit několik kladů, které přináší.

Drtivá většina kamer nabízí GPS modul až po externím připojení přes USB, TrueCam H25 má modul zabudovaný v sobě. To samé platí třeba o držáku, protože zde se používá lepící mechanismus (guma). Moc se mi líbí tenhle styl držáku, byť k němu mám jednu velkou výtku. Jelikož se jedná o nalepenou gumu, při teplých dnech, kdy na přední sklo vyloženě praží sluníčko, se mi několikrát kamera od skla odlepila a tím spustila alarm auta. Velmi nepříjemná situace. Odlepil se ale produkt od držáku, takže stačilo vteřinovým lepidlem gumu přilepit ke kameře a bylo po problému. Ano, velmi nestandardní postup, ale bylo to asi jediné řešení, které mě napadlo.

Dalším kladem, který masivní design poskytuje, je přítomnost velkého displeje. Troufám si tvrdit, že díky němu je nastavení a používání kamery o mnoho jednodušší, než se na první pohled zdá. I po půl roce mám ale problém s jeho sklonem, protože je ve stejném úhlu jako přední sklo, čímž se stává z pozice řidiče nečitelným. Kamera často reaguje na přítomné radary nebo úpravu povolené rychlosti hlasitým tónem (lze deaktivovat), ale jaká rychlost či jak vzdálený radar je si jako řidič velmi obtížně přečtete. Můžete si samozřejmě kameru nalepit pod vnitřní zpětné zrcátko, ale to nedoporučuji – je to naprosto odporné a k tomu budete mít viditelný kabel, který z kamery povede do autozapalovače.

TrueCam H25 GPS 4K: instalace

Při instalace kamery máte v podstatě tři možnosti – sám / sama si kameru nainstalovat hezky a zdlouhavě; rychle a hnusně; odborně. Asi bych doporučil třetí volbu, je to prostě pohodlnější. Osobně se v autě rád ale pořád hrabu, takže já si vybral první možnost.

Kameru jsem dlouhým kabelem připojil do zadního zapalovače a od něj kabel vedl přes podlahu auta až do místa spolujezdce, odkud kabel vede přes ochranné gumy u dveří k přednímu sklu. Samotná instalace kamery je pak velmi jednoduchá a intuitivní. V balení se samozřejmě nachází přehledný návod, který nikdo nečteme, protože si na tu instalaci chceme přijít sami. A tady je to fakt jednoduché.

H25 GPS 4K bez microSD karty nebude natáčet a ukládat pořízený obsah. Doporučuji tak vložit do levé strany kartu s maximální kapacitou 256 GB. Čím větší kapacita, tím vyšší rozlišení videí pro uložení si budete moci dovolit. Na to nezapomínejte. Kamera po vás bude chtít při prvním vložením kartu naformátovat, takže se nemusíte bát a udělejte tak. Vymažou se všechna data, pokud tedy máte starší microSD kartu a na ní data, rychle přehrát na jiné úložiště!

Výrobce sám doporučuje formátovat kameru v intervalech 15, 30 a 60 dní. Tyto intervaly si můžete samozřejmě zautomatizovat v nastavení. Není však nutné toto aktivovat, kamera sama upozorní, když bude potřeba kartu formátovat.

Při montáži kamery pak mějte na vědomí, že česká legislativa přikazuje, aby autokamera nepřekážela ve výhledu. Myslete také na sklon objektivu, protože od úplného sklopení čočky máte k dispozici rozsah 30°. Osobně mám snímač maximálně sklopen. Čím placatější auto máte, tím ostřejší úhel přední sklo poskytuje, čímž se zhoršuje sklon kamery.

Ještě jedna vtipná připomínka. Starší modely aut jsou vybaveny kontinuálním přísunem energie do autozapalovače. To se ale nedá říct o nových moderních autech, po vypnutí zapalování do nich přestane proudit elektřina. Tím pádem starší vozidla budou schopny pracovat s funkcí ParkShield, zatímco u moderního auta si budete muset dokoupit Hardware Kit, který kameru připojí přímo k autobaterii. A pozor, H25 GPS 4K není vybaven vnitřní baterií, je potřeba kameru připojit k jakémukoliv zdroji energie.

TrueCam H25 GPS 4K: funkce

Kamera poskytuje tolik funkcí, že jsem se musel chvíli přemlouvat je sem vypsat. Je to opravdu dobře vybavený model. Některé funkcionality nabízí většina kamer, H25 GPS 4K ale nabízí i nějaké exkluzivity.

ParkShield

Tato funkce se automaticky zapne hned po zaparkování vozidla, aniž byste se vy osobně museli o něco starat. Nahrávání se spustí pokaždé, když kamera zaznamená otřes auta anebo pohyb před objektivem. Zvolit můžete i Timelapse a kameru nechat nahrávat klidně celou noc. Video bude až 60× zrychlené, zaznamená vše důležité a zároveň zabere minimum místa na kartě. Stačí kameru nechat připojenou k napájení, dobrá funkce. Při nastavení funkce máte na výběr z následujících možností:

Způsob spuštění – manuální (pomocí tlačítka), G-senzor (gravitačním zrychlením) a Hardwire kit (automaticky při vypnutí zapalování).

– manuální (pomocí tlačítka), G-senzor (gravitačním zrychlením) a Hardwire kit (automaticky při vypnutí zapalování). Režim nahrávání – Timelapse (časosběrné video), klasický záznam (20sekundové nahrávání videa).

– Timelapse (časosběrné video), klasický záznam (20sekundové nahrávání videa). Doba provozu – se standardním adaptérem v autozapalovači je maximální doba provozu 12 hodin. Se sadou Hardwire kit je dostupný 24hodinový nebo nepřetržitý záznam.

TrueBright

Dá se tvrdit, že kombinací speciálního režimu pro natáčení za špatných světelných podmínek, automatického jasu, WDR, superkvalitní 7G čočky se světelností 1.8F a podsvíceného CMOS senzoru dělá kameru jednu nejlepší ve své třídě (troufám si tvrdit). Tam, kde většina končí, má H25 stále dostatek detailů. To je velmi důležité v nočních detailech.

Radar

Výrobce uvádí, že kamera ví o více než 40 tisících radarech po celé Evropě, na které vás upozorní, a vy tím budete mít dost času zpomalit. V porovnání umístění radarů s aplikací Waze je kamera lehce přesnější, naopak upozorňuje několik set metrů dopředu. Databáze se navíc pravidelně a zdarma aktualizuje výrobcem.

Tachometr a spořič obrazovky

Díky funkci Tachometr lze přímo na displeji kamery sledovat aktuální rychlost a směr, kterým jedete. Ten je zobrazován formou kompasu. Spolu se zobrazením aktuální rychlosti a kompasu vás bude kamera informovat o blížícím se rychlostním radaru. Na displeji se zobrazí rychlostní limit blížícího se radaru, vzdálenost a v případě překročení rychlosti i varování. Funkci Tachometr využijete i jako spořič obrazovky, aby vás neoslňoval displej kamery například při jízdě v noci.

GPS modul

Některé kamery jsou vybavené GPS modulem, k jiným ho lze doplňkově dokoupit. H25 GPS 4K je tímto modulem vybaven. GPS modul zaznamenává vaší aktuální polohu a rychlost. To vám umožní zobrazovat tyto údaje i ve videu. GPS modul je zároveň vybaven databází radarů. Může tedy autokameře posílat informace o blížících se stacionárních radarech a autokamera vás na ně během jízdy upozorní.

GPS mimo jiné umožňuje i volbu zobrazení polohy a rychlosti vozu. Pořízený záznam pak ukazuje nejen dění před autem, ale i kde se auto v dané situaci nacházelo a jakou rychlostí jelo. Pokud tyto údaje v záznamu mít nechcete, je možné tyto funkce je možné na kameře vypnout. Záleží jen na vás.

Wi-Fi připojení

Autokamera má zabudovanou WiFi, čímž ji můžete ovládat a nastavovat přes aplikaci ve vašem telefonu. Zároveň si pořízená videa z autokamery můžete ihned poslat do svého telefonu. Já mám ale k mobilní aplikaci pro iOS dost výhrad, zkráceně řečeno je nepoužitelná a na základě hodnocení bych se jí vyhnul velkým obloukem.

Záznam do smyčky

Jakmile dojde k zaplnění microSD karty, kamera začne automaticky přemazávat nejstarší záběry. Není tedy potřeba soubory přemazávat ručně, autokamera se o vše postará. Jedná se ale o standardní funkci ve většině kamer.

Ochrana videa

Pro to, aby vám časová smyčka nepřemazala důležitý záběr, stačí zmáčknout jedno tlačítko a aktuální záznam se vám archivuje do chráněné složky. Na toto je k dispozici samostatné tlačítko se symbolem žlutého trojúhelníku.

TrueCam H25 GPS 4K: Ovládání

K ovládání slouží jen dvě možnosti – nativní pětice hardwarových tlačítek, anebo mobilní aplikace. Vřele doporučuji hardwarová tlačítka, je to rychlejší, pohodlnější a bezpečnější. Každé jednotlivé tlačítko je popsáno nějakým symbolem a každé zastává hned několik funkcí.

Power/Emergency

Tlačítko je označené už zmíněným žlutým trojúhelníkem a při krátkém stisknutí ihned dojde k ochraně aktuálního záznamu. Podržením tlačítka pak kameru vypnete/zapnete.

Nahoru/Microphone

Tlačítko má na sobě symbol šipky nahoru a mikrofon. Krátkým stiskem se v obrazovce nahrávání zapne / vypne zvuk. V případě delšího podržení spustíte / vypnete Wi-Fi. Jinak pak tlačítko slouží pro pohyb v menu.

Ok

Tlačítko uprostřed pro spuštění nebo zastavení nahrávání. Při delším stisknu vypnete / zapnete displej. V nabídkách pak slouží pro potvrzení volby.

Dolů/ParkShield

Tlačítko se symbolem šipky dolů a písmenem P pro navigaci v menu; krátkým stiskem vypnete / zapnete režim ParkShield, delším podržením se přepnete na zadní kameru (musíte dokoupit).

Menu

Tlačítko má na sobě symbol pro seznam. Krátkým stiskem otevřete menu, stejným tlačítkem se v menu dostanete o krok zpět. Delší podržení otevře galerii.

TrueCam H25 GPS 4K: kvalita záznamu

Přiznám se, že výsledným nahrávkám nemám moc co vytknout. Kombinace 4K rozlišení se snímkovací frekvencí 30 FPS doručuje kvalitní a plynulé záznamy. Oceňuji výborné detaily a skvělé podání barev. Zapomenout nemohu zmínit ani 160° zorné pole, čímž kamera zachytí celou šíři čelního skla.

Denní záběry

Jak jsem zmiňoval v úvodu, většina autokamer podává v denních podmínkách podobné výsledky. I v tomto případě jsou nahrávky výborné. Dobře pracuje široký dynamický rozsah, díky kterému se čočka dokáže okamžitě přizpůsobit náhlým změnám světla – třeba při výjezdu z tunelu proti slunci. Z přiloženým záběrů si všimněte, jak dobře kamera pracuje s otřesy z nerovností na silnicích. To je další přidaná hodnota nalepovacího držáku přímo na sklo.

Noční záběry

Velmi důležitá disciplína, jež určuje, která palubní kamera je kvalitní a která ne. Zde se snažím být velmi důrazný na objektivitu.

Ve městě jsou záběry vlastně bez šumu, jelikož se při silnicích nachází pouliční osvětlení. Při výjezdu mimo město nebo v temných uličkách se samozřejmě šum začne objevovat, ale není to vůbec špatné. Osobně si myslím, že kvalita je na vysoké úrovni, nicméně posuďte sami z přiloženého videa.

Obecně jsou i za tmy nahrávky detailní a plynulé. Snímač si poradí se světly protijedoucích vozidel a stabilizace obrazu je rovněž dobrá. Obecně je záznam ostrý, takže přečíst SPZ není problém. Samozřejmě SPZ vzdálená 30 metrů nebude moc k přečtení.

Závěr

Mou výhodou oproti vám samozřejmě je, že jsem kameru testoval půl roku bez finanční investice. Kameru doporučuji, byť cena atakuje 5 000 Kč. Zde jsou ale mé argumenty, na základě kterých byste o kameře měli uvažovat: 4K rozlišení s 30 FPS; detailní nahrávky i za zhoršených světelných podmínek; čitelné nápisy a SPZ na vzdálenost lehce nad 15 metrů; nalepovací držák; stabilní obraz; intuitivní ovládání.

Umím si představit, že vlastníte placaté vozidlo s větším sklonem předního skla. Tady bych byl opatrný a raději vsadil na jiného koně, protože TrueCam H25 GPS 4K disponuje s omezeným úhlem snímače. Zda vám kamera stojí za necelých 5 000 Kč nechám už na posouzení vás. Na konec textu přidávám ještě kompletní technické specifikace.

Klady:

intuitivní ovládání

4K rozlišení při 30 FPS

vysoká kvalita nahrávání při zhoršených světelných podmínek

jednoduchá instalace/montáž

široký zorný úhel

velký displej

řada funkcí

kodek H.264/H.265

uchycení držáku na sklo pomocí 3M nálepky

Zápory:

vysoká cena

špatný sklon obrazovky

omezený rozsah pohybů snímače

v podstatě nepoužitelná mobilní aplikace

Technické parametry

Typ rozlišení: 4K

Maximální rozlišení videa: 3840 × 2160 bodů

3840 × 2160 bodů Velikost LCD: 2,31 „

2,31 „ Vodotěsnost: Výrobce neuvádí

Výrobce neuvádí HDMI výstup: Ne

Ne Typ výměnné paměti: microSD

microSD Do auta: a no

no Šířka: 65 mm

65 mm Výška: 81 mm

81 mm Hloubka: 43 mm

43 mm Hmotnost: 134 gramů

134 gramů Barva: černá

černá 360° kamera: ne

ne Úhel záběru: 160°

160° Max. snímkovací frekvence: 60 FPS (při FullHD)

60 FPS (při FullHD) Provozní teplota: -10 až + 50 °C

-10 až + 50 °C Konektivita: Wi-Fi, microSD, miniUSB

Wi-Fi, microSD, miniUSB Mikrofon: Ano

Ano Max. kapacita microSD karty: 256 GB



