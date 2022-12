Red Magic 8 Pro a 8 Pro+ oficiálně, lákají na výtečné specifikace i UDC

Zdroj: Nubia

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu nových modelů od Nubia zapadajících do herní kategorie. Dnes jsme se tak dočkali uvedení Red Magic 8 Pro a Red Magic 8 Pro+.

Nové herní mobily

Hned na začátek je nutné uvést, že mezi oběma mobily nejsou nějak diametrálně rozlišené specifikace. Red Magic 8 Pro má baterii s kapacitou 6000 mAh a je podporováno 80W nabíjení. Red Magic 8 Pro+ naopak má 5000 mAh a nabízí se 165W nabíjení. Velikostně i ostatní výbavou se jedná o stejné modely.

Nubia použila to nejlepší, co se na aktuálním trhu nabízí, takže není divu, že se o výkon stará Snapdragon 8 Gen 2. Nejvybavenější verze Red Magic 8 Pro+ má k dispozici 16 GB RAM a 1TB úložiště. Výrobce zapracoval na chlazení a také vibračním mechanismu, aby byl prožitek ze hry co nejlepší. Dokonce došlo na použití i nejlepšího zvukového čipu od Qualcommu.

Displeje jsou samozřejmě 120Hz a nabízí velmi dobré specifikace. Integrovaná čtečka otisků prstů do nich není překvapením, ale tentokrát jsme se dočkali i UDC, tedy kamery zabudované přímo pod displej. Není tak vidět a přesto ji lze používat pro videohovory. Odhadujeme, že došlo na použití technologie od ZTE. Bohužel specifikace neuvádí, jaké rozlišení má samotný senzor. Výhodou ale je, že se nabízí nenarušený displej při zachování možnosti pro selfie.

Oba modely také mají aktivní chlazení, konkrétně větráček může mít až 20 000 otáček za minutu. K dispozici budou i transparentní verze s RGB osvícením větráčku. Základní model Red Magic 8 Pro přijde na 3999 juanů (cca 13 100 Kč bez daně a poplatků), Red Magic 8 Pro+ pak startuje na 5199 juanech (cca 17 000 Kč bez daně a poplatků). Kdy se novinky dostanou do Evropy, není zatím známo. Ani netušíme, jestli bude existovat varianta Red Magic 8.

Specifikace Red Magic 8 Pro

displej: 6,8 palců, Full HD+, 120 Hz, AMOLED

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: až 12 GB LPDDR5s

úložiště: až 256 GB UFS 4.0

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – UDC

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax (až WiFi 7)

rozměry: 163,98 × 76,35 × 8,9 mm; 228 gramů

baterie: 6000 mAh + 80W

Specifikace Red Magic 8 Pro+

displej: 6,8 palců, Full HD+, 120 Hz, AMOLED

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: až 16 GB LPDDR5s

úložiště: až 1 TB UFS 4.0

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – UDC

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax (až WiFi 7)

rozměry: 163,98 × 76,35 × 8,9 mm; 230 gramů

baterie: 5000 mAh + 165W

