Mobvoi chystá hodinky TicWatch Pro 5 s Wear OS 3

Zdroj: Mobvoi

Spekulovalo se, že by společnost Mobvoi mohla představit hodinky s novým procesorem od Qualcommu, ale nakonec konkurenční firma Oppo uvedla takoví hodinky jako první. Zatím jsme se ale nedočkali nových hodinek od Mobvoi. Podle nejnovějších informací se ale uvedení blíží a nyní máme k dispozici i údajnou podobu novinky.

TicWatch Pro 5

V první řadě může být některým znalejším značky Mobvoi divné, že se novinka bude jmenovat TicWatch Pro 5, když poslední model měl označení TicWatch Pro 3 Sports. Zde jde o poměrně běžnou strategii, jelikož číslovka čtyři patří mezi nešťastné. Proto firma raději volí označení TicWatch Pro 5.

Na obrázku níže má být údajná podoba TicWatch Pro 5. Dalo by se říci, že firma zachovává přibližně stejný designový směr, ale došlo i tak na změnu v případě tlačítek. Místo dvou dominantních tlačítek zde budeme mít korunku, která bude fungovat jako tlačítko a zároveň bude sloužit i pro procházení obsahu, jelikož má být rotační. Sekundární tlačítko je schované nad korunkou.

Co se týče specifikací, tak nemáme mnoho informací, ale ví se, že zde bude procesor Snapdragon W5+ Gen 1, displej nabídne AMOLED panel a jako systém má posloužit nejnovější Wear OS 3 od Googlu. Jestli se dočkáme nějakého bonusu, není zatím jasno. Také si musíme počkat na datum představení, ale nemělo by to dlouho trvat, když firma začíná pomalinku lákat na nový model.

