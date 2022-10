Apple ani Google neumí udělat perfektní hodinky [komentář]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Chytré hodinky jsou na trhu již nějakou dobu a každý měsíc se rozšíří nabídka o mnoho modelů, někdy i o desítky. Samozřejmě se mnohdy jedná o velmi levné modely s uzavřeným systémem a omezenými možnostmi. Pak jsou zde ale velké společnosti, které se snaží nabídnout propracované produkty lákající na nejrůznější funkce. Umí ale někdo udělat hodinky, které obstojí v běžném používání u normálního uživatele?

Kulaté nebo hranaté?

Když řeknete malému dítěti, aby nakreslilo hodinky, budou kulaté. Staré cibule po dědečkovi jsou kulaté. Radniční hodiny jsou kulaté. Orloj má kulaté hodiny. Asi tušíte, kam s tím mířím. Nikdy jsem nepochopil hranatý design hodinek. Měl jsem jednu chvíli takové, Asus ZenWatch, ale hodinky vždy vypadají pěkně, když mají kulatý design. Prostě je to taková ikonická vlastnost.

V tomto případě u mě vítězí jakékoliv hodinky, které nemají obdélníkový nebo čtvercový tvar. Takže se omlouvám, ale nikdy nebudu fanoušek Apple Watch. Samozřejmě je to preferencích a někomu nezáleží, jak hodinky vypadají, ale mít na zápěstí něco, co spíše připomíná malý mobil prostě není ono.

Jedna klíčová funkce

První věc, kterou hledám u hodinek, je samotná technologie NFC a podpora pro bezkontaktní placení. Je to funkce, která značně zjednodušuje život a jakmile si na ni zvyknete, tak ani nechcete platit mobil natož nějakým kusem plastu. V tomto ohledu se značně zužuje výběr na trhu. V potaz mohu brát hodinky jen od Applu, Samsungu, Googlu, Garminu a dnes i Xiaomi. Možná by se našlo ještě několik značek, ale nějak mě nenapadají.

V podstatě po tomto kritériu jsem vyřadil většinu modelů na trhu a dokonce i poměrně zajímavé hodinky od Huawei. Ten ještě nenabízí možnost placení. Možná jsem jen zhýčkaný, ale hodinky nemají jen sledovat, jak je na tom mé zdraví, mají mi i sloužit, když já chci.

Ach ty pásky

Některé společnosti věnují hodně pozornosti samotným páskům k hodinkám. Samozřejmě se jedná o lukrativní byznys, zejména když nepoužívají standardní způsob uchycení. Apple i Google si jdou vlastní cestou a jen tak nelze použít nějaký řemínek k běžným hodinkám, který se vám líbí. Musíte si jednoduše připlatit, přičemž nabídka bude vždy omezené v porovnání s řemínky se standardizovaným mechanismem.

V tomto ohledu nemohu pochválit ty největší firmy, ale plus má Samsung. Ten naštěstí neskočil na tuto vlnu uzamykání uživatelů do svého ekosystému.

Co to nabíjení?

Pokud patříte mezi dlouholeté uživatele chytrých hodinek a už jste vystřídali mnoho modelů, asi budete souhlasit, že jediné dobré řešení je bezdrátové nabíjení splňující certifikaci Qi, zejména kvůli kompatibilitě. Apple má bezdrátové nabíjení, ale tak nějak se rozhodl, že nebude používat něco standardního. Navíc hodinky nelze nabíjet přes iPhone, což by byla velmi užitečná funkce.

Google mě v tomto ohledu velmi zklamal, jelikož jeho první hodinky mají magnetické nabíjení, tedy přes magnety se jen upevní, ale o nabíjení se stará propojení konektorů. Zde jednoduše dám přednost Samsungu a Xiaomi, kde je podpora pro bezdrátové nabíjení i přes mobilní telefon, pokud je vybaven reverzní technologií.

A co software?

Velké společnosti se chlubí mnoha funkcemi a někdy je to až přehnané. Připadá mi, že se dostáváme do stejné strategie jako u mobilních telefonů, kde jste ohromeni nějakou super funkcí nebo funkcemi, ale použijete je jen jednou a pak na ně zapomenete. Je fajn, že se mohu s novými hodinkami od Applu potápět do hloubek, ale budu to někdy potřebovat? Google na druhou stranu láká na FitBit software, ale nepatřím mezi sportovce, co si musí počítat každý krok, nádech a každý úder srdce.

Samsung na druhou stranu v této oblasti nutí, abyste si koupili jejich smartphone, jinak nevyužijete funkce jako EKG a pár dalších. Xiaomi naopak má tak špatně udělané UX, že pro každé zaplacení musíte klikat, hledat a vybírat vhodnou aplikaci. Nevím, proč nedovolí nastavení zkratky na jedno tlačítko.

A co Garmin?

Možná si řeknete, že pokud chci hodinky s možností placení, s kulatým displejem a dlouhou výdrží, tak bych měl sáhnout po nějakém modelu Garmin. Ale zde se dostáváme zpět k nutnosti mít speciální nabíječku. Navíc cena je sice u nějakého základního modelu srovnatelná, ale ty lepší stojí dvojnásobek toho, co bych do hodinek investoval.

Ve výsledku mi zde zůstávají jen dvě společnosti, která umí nabídnout hodinky. První je Samsung se svými modely Watch nebo Xiaomi s Watch S1. U Samsungu mě mrzí uzamykání některých funkcí, ale jinak se nabízí velmi dobré modely splňující většinu mých požadavků, jen ta cena je trochu vyšší. Xiaomi naopak nabízí hodinky se základními funkcemi, s dobrým zpracováním a hlavně nízkou cenou. Jen ten software by chtělo dokončit nebo doladit, aby se dal pohodlně používat.

Ve výsledku tedy mohu konstatovat, že na trhu nejsou dobré hodinky za přijatelnou cenu, které by splňovaly mé požadavky, ale nejvíce se k tomu blíží právě modely od Samsungu. Zde je ale nutné brát v potaz, že nejsem náročný na takové zařízení, co se týče sledování fyzické aktivity nebo super funkcích, které ze mě udělají Usaina Bolta.



