Unikly technické specifikace sluchátek OnePlus Buds Pro 2

Výrobce OnePlus pracuje na nových špičkových sluchátkách OnePlus Buds Pro 2. Jedná se o nástupce loňských OnePlus Buds Pro.

OnePlus Buds Pro 2 budou špičková sluchátka

Aktuálně se na internetu objevily technické specifikace, které odhalují OnePlus Buds Pro 2. podle nich by měly mít sluchátka dva zvukové ovladače v rámci jednoho sluchátka. Jedná se o jeden 11mm a druhý 6mm ovladač. Sluchátka by měla podporovat kodek LHDC 4.0, který přináší vysoké zvukové rozlišení a také prostorový zvuk. Sluchátka by měly podporovat aktivní potlačení hluku – ANC a to až do hladiny 45dB. ANC by se měla přizpůsobovat okolnímu hluku.

Každí sluchátko je vybaveno třemi mikrofony díky čemuž dosáhnou mnohem lepší kvality při hlasovém hovoru. Výdrž sluchátek na jedno nabití a se zapnutým ANC by měla být někde kolem 6 hodin a dalších 22 hodin energie přinese dobíjecí pouzdro. Pokud bude ANC vypnuté, sluchátka pak vydrží až 9 hodin a z pouzdra dostanou dalších 38 hodin. Skvělá zpráva je, že by nabíjecí pouzdro mělo podporovat bezdrátové dobíjení. 10 minut nabíjení by mělo sluchátkům zajistit zhruba 3 hodiny provozu. Sluchátka budou samozřejmě opatřena certifikací IP55 pro odolnosti proti vodě. nabízet by se mela v barevných variantách bílá, černá a zelená.

