Nothing láká na představení sluchátek Ear (stick) [aktualizováno]

Zdroj: Nothing

Aktualizováno 5. 10.

Spole─Źnost Nothing n├ím potvrdila datum p┼Öedstaven├ş nov├Żch bezdr├ítov├Żch sluch├ítek Ear (stick). Konkr├ętn─Ť se tak stane ji┼ż 26. ┼Ö├şjna na┼íeho ─Źasu. Sou─Źasn─Ť z├ístupce spole─Źnosti uvedl, ┼że budou v podstat─Ť okam┼żit─Ť k dost├ín├ş i na na┼íem trhu.

P┼»vodn├ş ─Źl├ínek 3. 9.

Mladi─Źk├í spole─Źnost Nothing prvn├ş p┼Öinesla sluch├ítka Nothing Ear (1) a n├ísledn─Ť jsme se do─Źkali mobiln├şho telefonu, kter├Ż se nesna┼ż├ş atakovat trh v kategorii top model┼», ale i tak m├í dobr├Ż pom─Ťr ceny a v├Żkonu. Bohu┼żel se ji┼ż kolem n─Ťj objevila kontroverzn├ş kauza. V dohledn├ę dob─Ť p┼Öibude dal┼í├ş produkt v podob─Ť Nothing Ear (1) Stick.

Nothing Ear (1) Stick

Nov├í bezdr├ítov├í sluch├ítka Nothing Ear (1) Stick budou pokra─Źovat v nastaven├ęm designov├ęm sm─Ťru, ale nab├şdnout trochu odli┼ínou konstrukci, a to i v p┼Ö├şpad─Ť samotn├ę nab├şjec├ş krabi─Źky. Ta z┼Öejm─Ť bude o n─Ťco skladn─Ťj┼í├ş. Samotn├í sluch├ítka nemaj├ş m├şt v├Żm─Ťnn├ę koncovky. K dispozici m├íme unikl├Ż obr├ízek cel├ęho balen├ş.

Nothing Ear (1) Stick aktu├íln─Ť proch├íz├ş certifikac├ş, tak┼że se dozv├şd├íme nap┼Ö├şklad to, ┼że o konektivitu se bude starat Bluetooth 5.2. Krom─Ť toho se spekuluje, ┼że nab├şdnou aktivn├ş potla─Źen├ş hluku (ANC) s vyu┼żit├şm um─Ťl├ę inteligence (AI). Nem─Ťla by chyb─Ťt odolnost v┼»─Źi vod─Ť a prachu, co┼ż by m─Ťlo b├Żt garantov├íno certifikac├ş IP54.

Na jedno nabit├ş maj├ş zvl├ídnout 7 hodin p┼Öehr├ív├ín├ş hudby a spole─Źn─Ť s krabi─Źkou a┼ż 30 hodin. Hodnoty jsou z┼Öejm─Ť bez aktivn├şho ANC. Samotn├í cena by se m─Ťla op─Ťt pohybovat kolem 99 eur, tedy v p┼Öepo─Źtu p┼Öibli┼żn─Ť 2 430 K─Ź. Zat├şm nev├şme, kdy dojde k p┼Öedstaven├ş a kdy je bude mo┼żn├ę zakoupit i z ─îesk├ę republiky.

Zdroj: gizmochina.com