Elon Musk chce odkoupit sociální síť Twitter [aktualizováno]

Aktualizováno 6. 10.

Po pár měsících zde máme další změnu. Elon Musk opět chce odkoupit sociální síť Twitter. Z obchodu měl odstoupit, přičemž je naplánován soudní spor na 17. října, ale nyní se opět mluví o uzavření obchodu za původní dohodnutou cenu. Zdroje uvádí, že by se tak mohlo stát již tento týden. Pokud by Elon odkoupil Twitter, soudní spor by nenastal. Je ale otázkou, jestli se vůbec naplní současné informace a jestli opět bude chtít Elon odstoupit od velmi drahého nákupu.

Aktualizováno 10. 7.

Vypadá to, že celý obchod kolem Twitteru bude daleko složitější a možná se potáhne po delší dobu. Tým Elona Muska pracuje na ukončení dohody, přičemž je důvodem, dle jejich vyjádření, nedodržení podmínek obchodu. Také nebyly poskytnuty potřebná data kolem sociální sítě, případně nebyla kompletní. Důvodů je více, ale samotné zrušení obchodu vyvolalo reakci ze strany Twitteru. Bret Taylor, člen představenstva sociální sítě uvedl, že jsou připraveni podniknout právní kroky, aby byl obchod uzavřen. Pokud se tak nestane, Elon Musk bude muset zaplatit 1 miliardu dolarů za neuskutečněný obchod. Vypadá to, že nakonec celá akvizice skončí u dlouhého soudního sporu.

Aktualizováno 13. 5.

Minulý měsíc Elon Musk oznámil, že kupuje sociální síť Twitter. Oznámení je jedna věc, samotné provedení již druhá. Celý proces může trvat měsíce, ale jak se nyní dozvídáme z oficiálního Twitter účtu Elona Muska, tak tento proces je pozastaven. Důvodem je informace Twitteru, že tato platforma obsahuje méně jak 5 % falešných nebo spam účtů. V tuto chvíli Elon čeká na podrobnosti podporující toto tvrzení. Následně se rozhodne, jestli bude pokračovat v koupi či nikoliv.

Původní článek 25. 4.

Elon Musk dokáže jedním příspěvkem na Twitteru pohnout akciemi, případně ohlásit velké změny. Nedávno koupil značnou část akcií a stal se z něj největší akcionář (9 %). Následně probíhaly další změny a šířily se nejrůznější spekulace. Dnes ale představenstvo sociální sítě Twitter oznámilo, že novým majitelem bude právě Elon Musk, respektive subjekt jím vlastněný.

Twitter odejde z trhu s akciemi

Elon Musk celkově zaplatí za sociální síť 44 miliard dolarů. Současně s tímto oznámením došlo k zastavení obchodování s akciemi. Současní držitelé dostanou 54,20 dolarů za akcii, v čemž je započítán bonus 38 %. Předpokládá se, že celý obchod bude uzavřen ještě letos po schválení patřičnými úřady a dalšími subjekty.

Elon zajistil 25,5 miliard dolarů v rámci úvěrového financování, přičemž ze svého vkládá 21 miliard dolarů. Jakmile bude obchod dokončen, z Twitteru se stane soukromá společnost, s kterou se nebude obchodovat.

Zatím se jedná o oznámení a bude záležet na dalších krocích. Je možné, že se celý proces protáhne, případně nastanou nějaké komplikace. Jde ale za poslední dobu o velký krok mezi internetovými společnostmi. Budeme si muset počkat na finální dokončení celého obchodu a také na budoucnost, jakým směrem povede Elon jednu z nejvýznamnějších sociálních sítí současnosti. Zatím se nechal slyšet, že se soustředí na boj se spamem, zavedením open source technik pro algoritmy a autentifikací uživatelů. Součástí bude ochrana svobody slova.

