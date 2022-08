Nothing lže ohledně jasu displeje u svého prvního displeje

Nothing Phone (1); Zdroj: Nothing

Některé společnosti nekladou takový důraz na zveřejňování specifikací svých zařízení. Někdy je to záměr, jelikož to hlavní je samotná funkcionalita spojená se softwarem. Byli jsme svědky i takových situací, kdy u foťáku byla uváděna hodnota, která nebyla reálná. Senzor měl například 8 MPx, ale software následně udělal tzv. upscaling (softwarová úprava) na 13 MPx, a právě společnost uvedla vyšší hodnotu. Společnost Nothing to ale trochu přehnala, co se týče vlastnosti displeje.

Další problém

Výrobci chtějí nalákat na displeje tím, že uvedou všechny možné vlastnosti. Ve specifikacích jde vidět nejrůznější certifikace vedle základních údajů jako rozlišení, úhlopříčka, hustota pixelů, frekvence, kontrastní poměr a další. Kromě toho také uvádí, jak velký jas má takový panel.

U top modelů je běžné, že se uvádí jas překonávající 1000 nitů (nit je zastaralá jednotka jasu). U těch nejlepších hodnota dosahuje až na 1500 nitů. Ve specifikacích je ale důležité slovní spojení „up to“, které je u této hodnoty uváděno. Lze tak vidět, že nějaký mobil má „až 1100 nitů“. To znamená, že při specifickém HDR obsahu lze dosáhnout této hodnoty, ale běžně mobil nedosahuje takové specifikace. Nothing u svého prvního mobilu uvádí, že zobrazovací panel má až 1200 nitů.

Německá redakce Computerbase provedla měření a nepodařilo se jí dosáhnout na takovou hodnotu. I GSMArena provedla měření, přičemž se jim podařilo dosáhnout jen na 663 nitů s automatickým režimem kontroly jasu. Nakonec se podařilo získat vyjádření společnosti Nothing a ta uvedla, že displej je schopen dosáhnout až na 1200 nitů, ale samotný software tomu zabraňuje. Dokonce je nastaven tak, aby maximální jas dosáhl jen na 700 nitů. Důvodem má být lepší uživatelský zážitek.

Nothing Phone (1) – problémy s displejem a s kvalitou výroby [aktualizováno]

Jinak řečeno, oficiálně uváděná hodnota je jen teoretická. Software je uzamknut na 700 nitů a uživatel nemá možnost využít mobilní telefon na maximum dle uváděných specifikací. Bohužel oficiální specifikace stále tvrdí, že displej dosáhne až na 1200 nitů.

