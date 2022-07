Nothing Phone (1); Zdroj: Nothing

Nothing Phone (1) oficiálně, přijde na 469 eur

Společnost Nothing přišla na trh s bezdrátovými sluchátky, přičemž se začalo ihned spekulovat o možnosti existence smartphonu. Za poslední dva týdny firma lákala na nejrůznější informace a detaily. Dnes jsme se konečně dočkali a světlo světa spatřila novinka Nothing Phone (1).

Nothing Phone (1)

Při letmém pohledu na specifikace se dá jednoduše konstatovat, že Nothing Phone (1) zapadá do střední třídy, a to třeba i použitým procesorem Snapdragon 778G+. Displej samozřejmě nabízí 120Hz frekvenci a má integrovanou čtečku otisků prstů. Jeho jas může dosáhnout až na hodnotu 1200 nitů, což je vskutku vysoká hodnota.

Samozřejmě se snaží Nothing Phone (1) nalákat i na svůj design. Můžeme říci, že je to mobil s největším využitím notifikačních diod, jelikož na zadní straně jich je 900. Jde tak trochu o design propojený i se softwarovými funkcemi. Co se týče dalších vlastností navíc, tak jsou zde stereo reproduktory, certifikace IP53 a dokonce i bezdrátové nabíjení.

Fotografická výbava obsahuje dva 50MPx snímače, jeden je určen pro ultra širokoúhlé snímání, druhý nabízí optickou stabilizaci obrazu.

Nothing Phone (1) začíná na ceně 469 eur, což je v přepočtu přibližně 11 500 Kč. Jde o relativně atraktivní cenu a s ohledem na specifikace má mobil příležitost udělat trochu vítr ve střední třídě. Jen je otázka, jak na tento mobil zareagují případní zákazníci, když jeho prodej je zatím pouze skrze oficiální stránky výrobce.

Specifikace

displej: 6,55 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz, HDR10+, až 1200 nitů, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 778G+

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128/256 GB UFS 3.1 12GB LPDDR5 RAM + 256 GB UFS 3.1

Android 12 + Nothing OS

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.88, OIS 50 MPx, 114°, f/2.2 (4cm makro) přední – 16 MPx, f/2.25

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio, stereo, Dolby Atmos

rozměry: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm; 193,5 gramů

IP53

5G SA/NSA (s n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77,

n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC baterie: 4500 mAh + 33W, 15W Qi, 5W reverzní

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Nothing Phone (1) oficiálně, přijde na 469 eur

reklama reklama