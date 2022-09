Zdroj: Dotekomanie.cz

Twitter se naučil sdílet příspěvky přímo do Stories na Instagramu [aktualizováno]

Aktualizováno 9. 9.

Minulý rok v červnu Twitter představil funkci sdílení příspěvků do Stories na Instagramu, ale vše bylo k dispozici jen v aplikacích pro iOS. Po více než jednom roce dokončila společnost tuto funkcionalitu a konečně se dočkali majitelé Androidu. Kromě sdílení na Instagram je možné poslat obsah i do Snapchatu. Bonusem navíc je běžné sdílení do LinkedIn.

Původní článek 23. 6. 2021

Twitter byla poměrně jednoduchá a přímočará služba, ale v poslední době lze pozorovat značný vývoj, například u zaváděných placených služeb. Jednou z nich je zpoplatněná verze Twitter Blue. Postupně se objevují další drobné modifikace a funkce. Další novinkou je možnost sdílení na Instagram.

Twitter nově umožní v příspěvcích zrušit zmínění jiných uživatelů

Přímo do Stories

Twitter nějakou dobu pracoval na funkci pro sdílení příspěvků přímo do Stories na Instagramu, přičemž je nutná spolupráce i druhé strany. Díky tomu už uživatelé nemusí udělat snímek obrazovky a ten pak sdílet. Díky toto integraci navíc bude k dispozici i možnost otevření tweetu z aplikace Instagram.

Jak to již bývá, novinka má i omezení. Tento způsob sdílení je v tuto chvíli k dispozici jen v aplikaci pro iOS. Bohužel jsme se nedozvěděli, kdy bude tato novinka k dispozici i pro Android. Můžeme jen odhadovat, že si uživatelé konkurenční platformy počkají i několik měsíců, než bude funkce dostupná.

Mezitím Twitter pomalinku spouští možnost placených Spaces a možnost registrací Super Follow. Do konce roku můžeme očekávat nasazení většího množství služeb do více krajin, ale jestli se dočkáme i v Česku ještě letos, není jisté. Otázkou je, jestli se zde najde dostatek obsahu a hlavně zájemců o placené služby na této sociální síti.

