Twitter nově umožní v příspěvcích zrušit zmínění jiných uživatelů

Zmínky je běžná možnost, jak na příspěvek upozornit nejen v komentářích další uživatele. Twitter nově umožní uživatelům zmínku zrušit.

Twitter pracuje na dalších funkcích pro lepší ochranu soukromí

Aby se o příspěvku dozvěděli i uživatelé, jejichž pozornosti by jinak příspěvek mohl uniknout, je možné je v příspěvku, nebo komentáři zmínit. V rámci platformy Twitter to funguje tak, že do příspěvku, nebo komentáře za znak „@“napíšeme jméno, čímž vyvoláme našeptávač, který nám automaticky nabídne relevantní jména.

Twitter se rozhodl umožnit zrušení zmínky a tuto funkci zahrnout do balíku funkci sloužících k ochraně soukromí. Dle snímků by administrace odepnutí zmínky měla probíhat přes centrum oznámení. Zrušit zmínku bude také možné v samotném tweetu přes položku „Další“, kde přibude další možnost. Zrušením naší zmínky nebude Twitter informovat osobu, která nás u příspěvku zmínila. Další funkcí, na které Twitter údajně pracuje, by pak měla být možnost zamezit zmínění naší osoby uživatelem, kterého nesledujeme. Tyto kroky jsou rozhodně dobrým směrem, jak chránit soukromí uživatelů a určitě bychom podobný krok vítali i například na Facebooku.

