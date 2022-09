Nově v českých obchodech – iPhony 14, Huawei Mate, Edge 30 série a jiné

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Nově v českých obchodech – Honor, Realme, Black Shark, Xiaomi

Huawei Mate Xs 2

Na český trh zavítal ohebný tablet od Huawei, ale samotná cena se blíží k hranici 50 000 Kč. Sice má zařízení velmi zajímavé specifikace a netradiční pojetí, ale je nutné pamatovat, že zde nenajdete Google Play služby, ani jiné aplikace od Googlu.

Specifikace Huawei Mate Xs 2

displej: 7,8 palců (2480 x 2200 pixelů) OLED, 8:7.1, 120 Hz ve složeném stavu: 6,5 palců (2480 x 1176 pixelů) 19.5:9

procesor: Snapdragon 888 4G

8/12GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256/512 GB + až 256GB NM karta

HarmonyOS 2

foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 13 MPx, širokoúhlý 8 MPx, f/2.4, 3x zoom, OIS přední – 10,7 MPx

Hybrid Dual SIM (nano + nano / NM card)

čtečka otisků prstů na boku

stereo reproduktory

255 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB Type-C

baterie: 4880 mAh + 66 W SuperCharge

Poco M4 5G

Model M4 od společnosti Poco může zaujmout podporou 5G sítí a relativně dobrými specifikacemi vzhledem k tomu, že se jedná o mobil do pěti tisíc korun. Jen je škoda, že má poněkud starší verzi systému Android.

Specifikace Poco M4 5G

displej: 6,58 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 90Hz

procesor: Dimensity 700

4GB / 6GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + MIUI

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 2 MPx přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, Hi-Res Audio

rozměry: 163,99 × 76,09 × 8,9 mm; 200 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

Poco M5

Poco si také připravilo model M5 s podobnou výbavou, jen je zde jiný procesor a také chybí podpora pro 5G. Na druhou stranu klesla cena pod hranici čtyř tisíc korun.

Specifikace Poco M5

displej: 6,58 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 90Hz, Corning Gorilla Glass 3

procesor: MediaTek Helio G99

verze: 4GB LPDDR4x RAM + 64GB (UFS 2.2) 6GB LPDDR4x RAM + 128GB (UFS 2.2)

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + MIUI

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MP, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, Hi-Res Audio

IP52

rozměry: 163,99 × 76,09 × 8,9 mm; 201 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

Poco M5s

Na český trh se dostala také novinky Poco M5s. Ta má v některých ohledech lepší specifikace, ale je zde o něco slabší procesor. Kupodivu, u tohoto modelu je již novější systém Android.

Specifikace Poco M5s

displej: 6,43 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), AMOLED, Corning Gorilla Glass

procesor: MediaTek Helio G95

verze: 4GB LPDDR4X RAM + 64/128 GB (UFS 2.2) 6GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 2.2)

Android 12 + MIUI 13

Dual SIM (nano + nano + microSD)

foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, 118° 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně, IR

3.5mm audio jack, stereo, Hi-Res audio

IP53

rozměry: 160,46 × 74,5 × 8,29 mm; 178,8 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 33W

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola představila tři novinky a jednou z nich je i model Edge 30 Fusion. Je to prostřední model, který kombinuje nižší cenu a vyšší výbavu. Sice má ve výbavě top model, ale z minulé řady. I tak má hodně předností.

Specifikace Motorola Edge 30 Fusion

displej: 6,55 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), pOLED, 144 Hz

procesor: Snapdragon 888+

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, 120° 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP52

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2

rozměry: 158,48 x 71,99 x 7,45 mm; 175 gramů

baterie: 4400 mAh + 68W

Motorola Edge 30 Neo

Nejlevnější je Neo, kde je cena pod hranicí 10 tisíc korun, ale je zde odolnost, stereo a také bezdrátové nabíjení. I displej by měl lahodit oku. Skoro bychom řekli, že je zde pravý konkurent pro sérii Galaxy A od Samsungu.

Specifikace Motorola Edge 30 Neo

displej: 6,28 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), pOLED, 120 Hz

procesor: Snapdragon 695

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 12

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 13 MPx, 120° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP52

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1

rozměry: 152,9 x 71,2 x 7,75 mm; 165 gramů

baterie: 4020 mAh + 68W USB C, bezdrátové nabíjení

Motorola Edge 30 Ultra

Nejvybavenější novinka nese označení Edge 30 Ultra. Zde je již výbava na co nejvyšší úrovni. Kromě zakřiveného displeje je zde rychlé nabíjení, nejmodernější procesor a zajímavá fotografická výbava.

Specifikace Motorola Edge 30 Ultra

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), pOLED, 144 Hz

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Android 12

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 50 MPx, 114° 12 MPx, 2x zoom přední – 60 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP52

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

rozměry: 161,76 x 73,5 x 8,39 mm; 198,5 gramů

baterie: 4610 mAh + 125W USB C, 50 W bezdrátově

Nové iPhony

I Apple představoval novinky pro další rok. Máme zde rovnou čtyři nové modely, které se snaží nalákat na to, že jsou to ty nejlepší iPhony, které Apple vyrobil. Je zde ale patrný rozdíl. Zatímco iPhone 14 (Plus) jde ve stejných stopách jako předchozí modely, tak iPhone 14 Pro (Max) mají i designovou změnu v displeji. Kromě toho se mohou pochlubit lepším procesorem.



