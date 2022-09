Twitter: nárůst negativních příspěvků má na svědomí i počasí, říká nová studie

Podle nové studie bylo zjištěno, že počet nenávistných tweetů se zvyšuje v období, kdy je teplota příliš vysoká nebo naopak nízká. Pohybujete-li se často na Twitteru či Facebooku, pravděpodobně jste zaznamenali nárůst výskytu nenávistných komentářů či příspěvků. Zpravidla je nárůst připisován politické polarizaci, fanatismu a příjmové nerovnosti. Výzkumníci ale přišli s novou studií, ve které uvádí další faktor, který může mít na výskyt nenávistných komentářů / příspěvků vliv: počasí.

Studie pochází z Postdam Institute for Climate Impact Research a zjistila, že lidé se na internetu chovají agresivněji, když je teplota příliš vysoká nebo naopak nízká. K tomuto zjištění výzkumníci došli pomocí umělé inteligence, která analyzovala více než čtyři miliardy tweetů zveřejněných v USA v letech 2014 až 2020. Analýza byla proložena i klimatickými daty, čímž výzkumníci došli ke svým závěrům. Tedy, že extrémní počasí (vedro / zima) má vliv na agresivní příspěvky.

Zajímavé je, že existuje tzv. vyrovnané okno 12-21 %, kdy je nenávist nejnižší. V nižších teplotách pak online nenávist vzroste až o 12 %, naopak ve vedrech až o 22 %. A očividně na to nemá vliv ani finanční situace.

Vědci pak ve své závěrečné práci uvádí, že jejich studie může ukázat, jak vyšší teploty mohou do budoucna ovlivnit celkovou společenskou soudržnost a duševní zdraví lidí.

