Nově v českých obchodech – Honor, Realme, Black Shark, Xiaomi

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Nově v českých obchodech – Motorola, Honor, Blackview, Samsung

Honor 70

Do Evropy zamířil Honor 70, tedy základní model z celé série. Již nyní se začíná objevovat v českých obchodech, přičemž cena startuje na 13 490 Kč. Svými specifikacemi zapadá do vyšší střední třídy, ale vzhledem k výbavě a ceně to nebude mít jednoduché. Konkurence za podobnou částku nabízí i odolnost vůči vodě.

Specifikace Honor 70

displej: 6,67 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, DCI-P3, HDR 10, až 1000 nitů

procesor: Snapdragon 778G Plus

verze: 8/12 GB RAM + 256GB úložiště 12GB RAM + 512GB úložiště

Android 12 + Magic UI 6.1

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 54 MPx, IMX800, f/1.9 50 MPx, ultra širokoúhlý + makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 161,4 × 73,3 × 7,91 mm; 178 gramů

USB Type-C Audio, stereo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

baterie: 4800 mAh + 66W

Narzo 50i Prime

Na našem trhu se objevil model Narzo 50i Prime od Realme. Jde ve své podstatě o velmi základní model, který se může pochlubit jen svou baterií, která má kapacitu 5000 mAh.

Specifikace Narzo 50i Prime:

displej: 6,5 palců, HD+, LCD

procesor: Unisoc T612

paměť RAM: 3/4 GB

úložiště: 32/64 GB + microSD

software: Android 11 + Realme UI Go Edition

zadní fotoaparát: 8 MPx

přední fotoaparát: 5 MPx

baterie: 5000 mAh + 10 W

ostatní: microUSB port, 3,5mm jack

barevná provedení: Dark Blue, Mint Green

OnePlus Nord N20 SE

Srpnová novinka od OnePlus se nakonec dostala na český trh, ale samotná cena blížící se k pěti tisícům korunám nevypadá dobře při takových specifikacích. Navíc je k dispozici jen HD displej. Mobil ale může oslovit baterií, kamerou nebo stereo reproduktory.

Specifikace OnePlus Nord N20 SE

displej: 6,56 palců, 1600 × 720 pixelů (HD), LCD

procesorů: MediaTek Helio G35

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB

Android 12 + OxygenOS 12.1

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, monochromatický 8 MPx, ultra širokoúhlý

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack, stereo

LTE, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX HD), Dual Band Wi-Fi

rozměry: 163,8 x 75 x 8 mm; 187 gramů

baterie: 5000 mAh + 33 W

Xiaomi 12 Lite

V českých obchodech se opět ukazuje model Xiaomi 12 Lite 5G, tentokrát ve verzi s 8 GB RAM a 128Gb úložištěm. Vzhledem k ceně vychází lépe než zmiňovaný Honor 70.

Specifikace Xiaomi 12 Lite

displej: 6,55 palců, AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, až 950 nitů, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 778G

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256 GB UFS 2.2

Dual SIM

Android 12 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 108 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 32 MPx

USB C, stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.2, BeiDou (B1I + B1C), GPS (L1), Galileo (E1), GLONASS (G1), QZSS (L1)

rozměry: 159,30 x 73,70 x 7,29 mm; 173 gramů

baterie: 4500 mAh + 67W

Black Shark 5

Alza zařadila do nabídky Black Shark 5, tedy herní smartphone. V nabídce je verze s 12 GB RAM a 256Gb úložištěm. Cena byla stanovena na takřka sedmnáct tisíc korun.

Specifikace Black Shark 5

displej: 6,67 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), 20:9, 144Hz, HDR 10+, 1300 nitů, MEMC

procesor: Snapdragon 870

8/12GB LPDDR5 RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Android 12 + JoyUI 13

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.79 13 MPx, 120°, f/2.4 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 20 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo

rozměry: 163,83 × 76,35 x 9,9 mm, 210 gramů

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

baterie: 4650 mAh + 120W

Black Shark 5 Pro

Kromě základního modelu je k dispozici i vylepšená verze Black Shark 5 Pro. Ta nabízí výkonnější procesor a také o něco lepší kamerovou výbavu. Bohužel si to vyžádalo značné navýšení ceny a mobil překračuje hranici 22 tisíc korun.

Specifikace Black Shark 5 Pro

displej: 6,67 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), 20:9, 144Hz, HDR 10+, 1300 nitů, MEMC

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

8/12/16GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256/512 GB (UFS 3.1)

Android 12 + JoyUI 13

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.79 13 MPx, 120°, f/2.4 5 MPx, zoom přední – 20 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo

rozměry: 163,83 × 76,35 x 9,9 mm, 210 gramů

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

baterie: 4650 mAh + 120W



Domů » Články » Nově v českých obchodech – Honor, Realme, Black Shark, Xiaomi

reklama reklama